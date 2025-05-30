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Copa de la Liga Profesional

Copa de la Liga Profesional Resumen

Roger Martinez Racing Riestra Liga Profesional 2024

La 5 empieza el miércoles

Después del fin de semana libre por la fecha FIFA se juega la última jornada antes de un extenso parate.

River Huracan Copa de la Liga 03112023

La fecha terminó con cuatro punteros

Desde mayo y hasta diciembre, con un parate de 45 días, se disputa el certamen "largo" que completa la temporada de la máxima categoría de Argentina.

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Copa de la Liga Profesional, partidos y resultados

viernes, 19 de abril
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
3
Barracas Central badge
Barracas Central
BAC
0
F
Godoy Cruz badge
Godoy Cruz
GCM
1
Vélez Sarsfield badge
Vélez Sarsfield
SAR
2
F
sábado, 20 de abril
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
F
sábado, 27 de abril
Argentinos Juniors badge
Argentinos Juniors
JUN
0
Vélez Sarsfield badge
Vélez Sarsfield
SAR
0
F
pen 2 - 4
lunes, 29 de abril
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
F
pen 3 - 1
sábado, 4 de mayo
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Vélez Sarsfield badge
Vélez Sarsfield
SAR
1
F
pen 4 - 3
Más

Posiciones

Grupo A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1River Plate crestRiver Plate1476126101627
W
W
L
W
D
2Argentinos Juniors crestArgentinos Juniors1475225141126
D
D
W
W
D
3Barracas Central crestBarracas Central147522015526
D
W
W
W
L
4Vélez Sarsfield crestVélez Sarsfield147431413125
W
D
L
W
W
5Talleres crestTalleres146622416824
D
D
W
D
W

Grupo B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Godoy Cruz crestGodoy Cruz149231661029
L
W
W
L
W
2Estudiantes crestEstudiantes148331991027
W
W
W
L
L
3Defensa y Justicia crestDefensa y Justicia147521713426
W
W
W
D
W
4Boca Juniors crestBoca Juniors147432012825
W
L
W
W
W
5Racing Club crestRacing Club1473424111324
W
W
W
D
L
Más

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