Elecciones en Boca en 2019: cuándo son y quiénes serán los candidatos a reemplazar a Angelici

Como si fuese poco, el 2019 será un año electoral en el Xeneize: el Tano no puede continuar en el cargo y deberá su silla. ¿Quién la ocupará?

Como si perder la final de la Copa Libertadores ante River no fuese suficiente presión para lo que se viene. Como si la duda sobre el futuro del DT y de varios futbolistas no generara mayor incertidumbre. El 2019 será un año electoral y, como si Boca no tuviera suficientes problemas futbolísticos de los que ocuparse, también tendrá su cuota de rosca institucional: como indica el estatuto, Daniel Angelici no puede continuar en el cargo que ocupa desde 2011 y el Xeneize tendrá un nuevo presidente. Pero, ¿quién?

FECHA Y HORA

Los comicios todavía no tienen fecha definida, aunque serán en diciembre, como lo marca el estatuto del club:

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?

Se considerarán electores a los socios vitalicios, activos y del interior y del exterior, de ambos sexos, con dos años de antigüedad y que tengan pago hasta el mes anterior inclusive al acto eleccionario. Es decir que los socios adherentes no contarán con este derecho.

CANDIDATOS

Los candidatos todavía no están confirmados ya que, según el estatuto, recién se podrán presentar de manera oficial hasta 15 días antes de los comicios. Sin embargo, ya hay varios apellidos que andan sonando por los pasillos del club como los posibles sucesores de Angelici.

Juan Román Riquelme soltó varios conceptos en una entrevista a Fox Sports tras la derrota ante River en la Copa Libertadores en la que, además, dejó la puerta abierta para un futuro dentro de la institución. Su nombre, siempre seductor para cualquier agrupación, se codeó ya con otros candidatos dentro de la política xeneize, pero nunca abiertamente. "Le quiero agradecer a estos jugadores, a este cuerpo técnico y a esta dirigencia", dijo el ídolo en esa misma nota. Y el Tano, ni lento ni perozoso, le devolvió la pared: se sentará con él para llegar a un acuerdo que le permita regresar desde algún lugar a la institución. ¿Se empieza a formar para tomar las riendas desde el oficialismo? ¿O, como siempre se rumoreó, irá con la oposición? Con JRR, nunca se sabe...

Christian Gribaudo (en la foto, sobre el marco izquierdo) es el secretario general de Boca, mano derecha de Angelici. Presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, es, además, hombre fuerte de Euegenia Vidal, la Gobernadora de la provincia. Sus vínculos políticos y su posicionamiento en el último año por parte del oficialismo (estuvo en cada acto importante de la institución) lo exponen, al menos hasta ahora, como la posibilidad más concreta de la continuación del proyecto iniciado por el actual mandamás.

Jorge Amor Ameal se hizo con la presidencia de Boca tras la muerte de Pedro Pompilio. Estuvo al mando durante dos años y perdió la reelección el mismo día que Boca salió campeón invicto con River en la B Nacional. Un hecho curioso, pero que lo dejó marcado: en 2015, con un equipo de trabajo que contaba con Jorge Bermúdez y Mario Pergolini, volvió a presentarse como la opción principal opositora -a pesar de haberse negado a unir fuerzas con José Beraldi- y volvió a perder. La tercera, ¿será la vencida?