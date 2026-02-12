Real Madrid vs. Real Sociedad, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a la Real Sociedad este sábado 14 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Santiago Bernabéu, por la vigésima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.
Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Real Sociedad de LaLiga 2025-26
Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Valencia en la fecha 23, con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa es segundo en la clasificación con 57 puntos, solo uno por detrás del Barcelona.
Por su parte, los Txuri-Urdin derrotaron por 3-1 a Elche en su más reciente partido de liga, con anotciones de Luka Sucic, Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson. El cuadro a cargo de Pellegrino Matarazzo es octavo en la tabla con 31 unidades, a tres de distancia de los puestos a competiciones continentales.
Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Fubo
|Ver aquí
|Movistar+
|Ver aquí
|Disney+
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Hora de inicio de Real Madrid vs Real Sociedad
El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.
- México: 14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del Real Madrid
Uno de los casos de éxito más grande entre los jugadores de los Merengues en el inicio de año se está escribiendo en Francia, donde Endrick ha encontrado minutos y entregado goles con el Olympique de Lyon. El brasileño no tiene ni dos meses fuera y ya se piensa en su regreso, el cual está confirmado por su agente, Tiago Freitas.
“La decisión ya está tomada: Endrick volverá a Real Madrid al final de la temporada. No hay opción de compra ni negociación abierta, es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador de Real Madrid”, declaró en entrevista para el podcast de Win Win.
Noticias de la Real Sociedad
Los Txuri-Urdin vienen de dar un paso gigantesco a mitad de semana en la Copa del Rey, donde consiguieron un triunfo por marcador de 1-0 sobre el Athletic Club de Bilbao en calidad de visitante en la ida de las semifinales. Beñat Turrientes marcó el único tanto del compromiso en San Mamés.
Los vascos buscan alcanzar su primera final de copa desde 2020.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
