El Manchester United puede atraer a Vinicius Junior lejos del Real Madrid si Michael Carrick consigue el puesto de entrenador permanente, afirma Louis Saha

El United aún no ha decidido a quién se le entregará otro fondo para fichajes, ya que Carrick ha sido nombrado con un contrato a corto plazo hasta el final de la temporada 2025-26. Ha supervisado cuatro victorias consecutivas sobre el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham.

Saha, que jugó junto a Carrick en Old Trafford, cree que su antiguo compañero de equipo debería ser considerado para el puesto de entrenador de forma permanente, incluso si Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane también están en la lista.

Saha añadió: «Me encantaría que Michael tuviera esa oportunidad. Lo ha hecho muy bien. Es un tipo muy trabajador, pero también humilde. Los resultados le están acompañando en este momento, pero no solo los resultados, sino también la forma en que el equipo está jugando y rindiendo, todos podemos ver el cambio de inmediato. Ha tenido el mayor impacto desde Sir Alex Ferguson.

«Él es la respuesta a la pregunta sobre el próximo entrenador. Creo que deben pensar en Carrick muy, muy, muy seriamente.

Sabemos que las expectativas son muy altas y, a veces, los clubes mantienen cierto tipo de conversaciones y quieren ver un plan a largo plazo. ¿Ven que este es un momento en el que todo le va bien a Carrick? Quién sabe cómo reaccionará cuando esté sometido a más presión. Así que quizá necesite enfrentarse a ese reto para que se le considere para el puesto a tiempo completo. No lo sé.

Lo que veo es que entiende el ADN del club, ha estado bajo presión, quizá no como entrenador, pero sí como jugador, y entiende cómo han reaccionado esos entrenadores antes, ya que formaba parte del cuerpo técnico. Así que lo entiende. No es un novato. Por eso creo que se merece su puesto, pero cuando entran en juego nombres como Ancelotti o Zidane, la cosa cambia».