¡Bomba informativa sobre el traspaso de Vinicius Jr! Su antiguo empleador revela las preferencias de la superestrella del Real Madrid en medio de la incertidumbre contractual y el interés millonario de Arabia Saudí.
La incertidumbre sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid
Vinicius ha tenido un gran éxito en el Real Madrid, convirtiéndose en un delantero de talla mundial desde su llegada procedente del Flamengo en 2018, pero en el último año han surgido rumores que afirman que el brasileño no está contento en la capital española. Se decía que tenía desacuerdos con el exentrenador del Real Madrid Alonso, que fue despedido recientemente y sustituido por Álvaro Arbeloa, aunque se cree que Vinicius está más dispuesto a renovar su contrato ahora que el español ya no está.
El propio Arbeloa ha admitido que tiene poco control sobre las negociaciones del contrato, diciendo: «No depende de mí, es un asunto entre el club y el jugador. Por supuesto, espero que siga haciendo historia aquí».
El director deportivo del Flamengo, José Boto, ha planteado últimamente el regreso de Vinicius a Brasil, bromeando: «A continuación, hablaremos con el equipo de Vini Jr. ¿Cuándo termina el contrato, presidente? ¡No tendríamos que pagar nada al Real Madrid!».
El presidente del Flamengo resta importancia a los rumores sobre una posible reunión.
Ahora, el presidente del Flamengo, Baptista, ha restado importancia a las sugerencias de que Vinicius podría volver a fichar por su antiguo club en un futuro próximo.
En declaraciones a AS, afirmó: «Esa es una pregunta de periodista [risas]. La cuestión es que Vinicius Junior pasó una temporada jugando con [Lucas] Paquetá en el Flamengo. Creo que fue en 2016 o 2017. Jugaron juntos en las categorías inferiores y en el nivel profesional. Jugaron juntos en el primer equipo durante seis meses. Tienen una muy buena relación personal. Son amigos; ambos son jugadores que vinieron del Flamengo, se conocieron aquí e incluso comparten agencia, Roc Nation Sports Brasil.
Hay una gran diferencia entre la situación actual de Lucas Paquetá y la de Vinicius Junior. Paquetá tiene a alguien que le espera en casa todos los días, tiene una familia. Vini no tiene a nadie que le espere en casa. Son situaciones diferentes. Vini no es una opción para el Flamengo. Estoy seguro de que si hubiera un traspaso que involucrara a Vinicius Junior, sería un traspaso con un salario, hoy en día, por valores mucho más altos de lo que estamos considerando para Paquetá. Esa posibilidad no existe. Todavía no. El Flamengo aún no puede hacerlo».
«Vinicius quiere quedarse en Europa».
Los comentarios de Boto sobre el fichaje de Vinicius como agente libre se le plantearon a Baptista, quien volvió a rechazar la idea.
Añadió: «Sí, pero Vinicius Junior quiere quedarse en Europa. Es un momento diferente, como acabamos de comentar, en cuanto a la situación actual de cada jugador. Ya sea por los deseos de Vini o por las consideraciones económicas que ello implica, es más bien una conversación para que los aficionados imaginen. Esa es la realidad. Vinícius Jr. siempre es bienvenido. Cuando viene a Brasil, va al Maracaná, visita las gradas del Flamengo, tiene amigos en casa. Queremos a Vini, pero aún no está al alcance del Flamengo. Todavía no».
Vinicius, clave para las esperanzas del Real Madrid de ganar títulos
Aunque el Real Madrid se ha despedido de Alonso antes de lo esperado, todavía hay posibilidades de que la temporada 2025-26 sea un éxito.
Los blancos están solo un punto por detrás de su rival en el Clásico, el Barcelona, en la lucha por el título de La Liga, y han alcanzado la fase eliminatoria de la Liga de Campeones tras perder su último partido de la fase de grupos contra el Benfica de forma dramática. Se enfrentarán al gigante portugués en la fase eliminatoria, con una plaza en octavos de final en juego.
Desde esa derrota ante el Benfica, el Madrid ha sumado victorias contra el Rayo Vallecano y el Valencia para mantenerse a tiro del líder de la liga, el Barcelona. Su próximo partido será contra la Real Sociedad, que recientemente ha logrado una impresionante racha de diez partidos sin conocer la derrota.
