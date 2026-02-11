Getty
Cristiano Ronaldo «no tiene el genio» de Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario, insiste el exentrenador del Real Madrid.
Ronaldo sigue siendo el centro de atención
Ronaldo puede estar en el ocaso de su increíble carrera, pero sigue siendo noticia en todo el mundo. Su reciente disputa con el Al-Nassr, que le ha llevado a perderse los dos últimos partidos del equipo debido a un conflicto sobre la actividad de traspasos, ha vuelto a poner al jugador de 41 años en el punto de mira. En el terreno de juego, Ronaldo sigue marcando goles con regularidad en la Liga Profesional Saudí. Ha marcado 17 goles en 18 partidos de liga esta temporada, en su intento por ganar su primer gran trofeo con el Al-Nassr. Ronaldo ya cuenta con una amplia colección de trofeos, ya que ha ganado todos los títulos importantes con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, y se espera que forme parte de la selección de Portugal para la Copa del Mundo de 2026 en verano.
La superestrella portuguesa también se ha comprometido a seguir jugando hasta alcanzar los 1000 goles en su carrera, según declaró en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubái el pasado mes de diciembre: «Mi pasión es grande y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir haciéndolo. Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar ese número [1000 goles] que todos conocen. Lo conseguiré con toda seguridad, si no sufro ninguna lesión».
Un gran goleador, pero no un genio.
A pesar del enorme éxito de Ronaldo, el exentrenador del Real Madrid, el AC Milan y la Juventus, Capello, ha afirmado que la superestrella portuguesa aún no está al mismo nivel que los verdaderos grandes del fútbol. En el programa «Hat-Trick» de ON Sport, declaró: «Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario. Ese genio que poseían los demás no está presente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres».
El italiano entrenó a Ronaldo Nazario durante su etapa al frente del Real Madrid y también admitió: «Ronaldo Nazario era un líder negativo que organizaba grandes fiestas y no quería entrenar».
También habló sobre el gran rival del Real Madrid, el Barcelona, y dijo que los catalanes juegan «un fútbol bonito y muy entretenido», pero añadió: «La debilidad del Barça es su constante dependencia de la trampa del fuera de juego. A veces, por unos pocos centímetros, te encuentras al rival solo delante de la portería».
La opinión de Ronaldo sobre el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos
Ronaldo y Messi han sido considerados durante mucho tiempo como dos de los mejores jugadores de la historia. Messi admitió tras ganar la Copa del Mundo con Argentina en 2023 que había «logrado todo» lo que el fútbol podía ofrecerle, pero Ronaldo no está de acuerdo en que eso le convierta en el mejor jugador. En una entrevista con Piers Morgan, declaró: «¿Es Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde».
Y añadió: «Si me preguntas, Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo? No, no es un sueño. ¿Definir qué? Definir si soy uno de los mejores de la historia, ganar una competición, [de] seis partidos, siete partidos. ¿Crees que es justo?».
¿Qué le depara el futuro a Ronaldo?
El Al-Nassr ha tenido que prescindir de Ronaldo últimamente, pero espera que su talismán vuelva a la acción el sábado en la Liga Profesional Saudí. Ronaldo ha estado entrenando con el equipo y se espera que esté disponible para el partido contra el Al-Fateh. El Al-Nassr se encuentra actualmente a un punto del Al-Hilal, líder de la tabla, y, según se informa, Ronaldo está frustrado por la falta de actividad de su equipo en el mercado de fichajes de enero. Por su parte, el Al-Hilal, que también es propiedad del Fondo de Inversión Pública del país, ha fichado a Karim Benzema, procedente del Al-Ittihad.
