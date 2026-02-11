Cristiano Ronaldo «no tiene el genio» de Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario, insiste el exentrenador del Real Madrid.

Ronaldo puede estar en el ocaso de su increíble carrera, pero sigue siendo noticia en todo el mundo. Su reciente disputa con el Al-Nassr, que le ha llevado a perderse los dos últimos partidos del equipo debido a un conflicto sobre la actividad de traspasos, ha vuelto a poner al jugador de 41 años en el punto de mira. En el terreno de juego, Ronaldo sigue marcando goles con regularidad en la Liga Profesional Saudí. Ha marcado 17 goles en 18 partidos de liga esta temporada, en su intento por ganar su primer gran trofeo con el Al-Nassr. Ronaldo ya cuenta con una amplia colección de trofeos, ya que ha ganado todos los títulos importantes con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, y se espera que forme parte de la selección de Portugal para la Copa del Mundo de 2026 en verano.

La superestrella portuguesa también se ha comprometido a seguir jugando hasta alcanzar los 1000 goles en su carrera, según declaró en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubái el pasado mes de diciembre: «Mi pasión es grande y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir haciéndolo. Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar ese número [1000 goles] que todos conocen. Lo conseguiré con toda seguridad, si no sufro ninguna lesión».