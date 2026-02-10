¿El próximo Luis Figo? El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apunta al fichaje «soñado» del Barcelona.

El Barça conquistó el triplete nacional la temporada pasada y tiene la mirada puesta en más títulos en mayo. El equipo de Hansi Flick lidera la Liga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, además de estar en las semifinales de la Copa del Rey y en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pedri ha vuelto a ser fundamental en la lucha por la gloria en múltiples frentes, con 10 participaciones en goles en 25 partidos. El jugador de 23 años también podría tener la mirada puesta en su primer Balón de Oro, tras declarar en una entrevista con la UEFA el año pasado: «Desde que lo ganó Rodri, ha quedado demostrado que un jugador que dirige el centro del campo y marca el tempo y el ritmo del partido puede ganar el Balón de Oro. Siempre ha sido mi sueño levantar el Balón de Oro».

Tendrá la oportunidad de sumar más puntos en su cuenta del Balón de Oro cuando el Barça visite al Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey el jueves por la noche.