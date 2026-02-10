Getty Images Sport
¿El próximo Luis Figo? El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apunta al fichaje «soñado» del Barcelona.
Pérez planea un fichaje «bomba» para el Real Madrid
Eldesmarque ha afirmado que Pedri es el fichaje «soñado» por Pérez, y el periodista español Siro López ha añadido que el presidente del Real Madrid quiere llevar al centrocampista español al Santiago Bernabéu el año que viene. López ha declarado: «El jugador que el Real Madrid quiere incorporar para la temporada 2027-28 es Pedri. Estarán de acuerdo conmigo en que sería una bomba, solo comparable a lo que ocurrió con Luis Figo en la temporada 2000-01. No es solo que te refuerces, es que le quitas un jugador esencial al Barcelona».
Cuando Figo cruzó la división del Clásico
El centrocampista portugués Figo dejó el Barcelona para fichar por el Real Madrid en julio de 2000, en una transferencia muy controvertida que supuso un récord mundial de 62 millones de euros (54 millones de libras esterlinas/74 millones de dólares). Los aficionados del Barça nunca perdonaron a Figo, ya que consideraron su fichaje como una traición.
Figo se convirtió en blanco de críticas cada vez que regresaba al Camp Nou como jugador del Madrid, y le lanzaban objetos antes de que sacara los córners, incluyendo una cabeza de cerdo en un Clásico especialmente tenso en noviembre de 2022. Sería una gran sorpresa que Pedri siguiera los mismos pasos.
Pedri vinculado al Barça hasta 2030 con una cláusula de rescisión millonaria
Pedri ha disputado hasta la fecha 227 partidos en todas las competiciones con el Barça, en los que ha marcado 23 goles, y ha ayudado al club a ganar dos títulos de Liga y dos Copas del Rey. En enero del año pasado firmó un nuevo contrato de cinco años en el Camp Nou, que, según se informó, incluía una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros para ahuyentar a posibles pretendientes.
«Estoy feliz de estar donde quiero estar, ahora tengo que seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí en el Barça», declaró tras el anuncio.
«Lo he dicho muchas veces, ha sido un sueño desde que era pequeño y prolongar este sueño es lo más bonito que me podía haber pasado».
En busca de más trofeos y del primer Balón de Oro
El Barça conquistó el triplete nacional la temporada pasada y tiene la mirada puesta en más títulos en mayo. El equipo de Hansi Flick lidera la Liga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, además de estar en las semifinales de la Copa del Rey y en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Pedri ha vuelto a ser fundamental en la lucha por la gloria en múltiples frentes, con 10 participaciones en goles en 25 partidos. El jugador de 23 años también podría tener la mirada puesta en su primer Balón de Oro, tras declarar en una entrevista con la UEFA el año pasado: «Desde que lo ganó Rodri, ha quedado demostrado que un jugador que dirige el centro del campo y marca el tempo y el ritmo del partido puede ganar el Balón de Oro. Siempre ha sido mi sueño levantar el Balón de Oro».
Tendrá la oportunidad de sumar más puntos en su cuenta del Balón de Oro cuando el Barça visite al Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey el jueves por la noche.
