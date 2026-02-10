Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a FC Barcelona este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. FC Barcelona de la Copa del Rey 2025-26

Los Colchoneros clasificaron a las semifinales después de vencer por marcador de 5-0 a Real Betis en los cuartos de final, con goles de Dávid Hancko, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Thiago Almada.

Por su parte, los Culés se metieron a la antesala de la final tras dejar en el camino por 2-1 a Albacete en la ronda de los ocho mejores, con anotaciones de Lamine Yamal y Ronald Araújo.

Cómo ver Atlético de Madrid vs FC Barcelona, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, Movistar Plus, La 1 TVE y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports (por confirmar).

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Copa del Rey - Copa del Rey Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Barcelona alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Simeone Alineación probable Suplentes Manager H. Flick

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros apuntan a su primera final de Copa del Rey desde 2013, cuando vencieron a Real Madrid.

Noticias del FC Barcelona

Por su parte, los Culés, como campeones defensores, buscan disputar su tercera final en la década actual.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

