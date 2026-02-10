Getty
«Hay que ser amable con los votantes»: la estrella del Barcelona Raphinha se indigna por el «injusto» rechazo al Balón de Oro y al Premio FIFA al Mejor Jugador.
Raphinha terminó quinto en la votación del Balón de Oro 2025.
Raphinha marcó 34 goles la temporada pasada, lo que supuso su mejor marca personal, y se convirtió en una figura emblemática del gigante catalán. En un momento dado se le consideró candidato al Balón de Oro, pero finalmente se lo llevó el delantero del París Saint-Germain Ousmane Dembélé, ganador de la Liga de Campeones.
En la votación, Raphinha quedó en quinto lugar, por detrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah, y tampoco logró entrar entre los tres primeros en la votación de The Best.
Raphinha reacciona ante la pérdida de los premios más importantes
Sus logros han sido reconocidos en España con el Premio Toresky al Mejor Deportista del Año, y Raphinha ha declarado a Cadena SER: «La verdad es que el reconocimiento por tu trabajo es muy especial; al fin y al cabo, saber que has dado lo mejor de ti y recibir un premio por ello es muy gratificante. Para mí, lo más importante son los premios colectivos, por eso vine al club, pero si te dijera que los premios individuales no son importantes, estaría mintiendo».
Cuando se le preguntó si sus hazañas en 2025-26 habían sido injustamente ignoradas por muchos, añadió: «No le debo nada a nadie. Sé la temporada que he tenido y sé que ha sido muy injusto; al final, es algo que no podemos controlar. No tengo control sobre nada fuera del campo. Al fin y al cabo, hay que ser amable con la gente que vota. Soy alguien que da resultados en el campo y, pase lo que pase, estoy satisfecho con la temporada que he tenido».
El delantero brasileño vive su sueño en Cataluña
Raphinha fichó por el Barça procedente del Leeds United en 2022. En ocasiones se ha cuestionado su futuro, con rumores de traspaso en el Camp Nou, pero el jugador de 29 años está encantado de haber demostrado su valía en el entorno más exigente.
Sobre representar al Blaugrana, dijo: «Sinceramente, creo que, más allá del equipo, vivir en esta ciudad era un sueño. Nos encanta la playa y estar en una ciudad con un clima maravilloso. Todo el mundo nos ha acogido muy calurosamente desde el primer día. Ya nos gustaba antes, y ahora es aún más especial gracias al cariño de la gente».
El Barcelona busca más títulos importantes esta temporada, tras haber ganado ya la Supercopa de España. Sigue en liza en la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y mantiene una ventaja de un punto sobre su rival en el Clásico, el Real Madrid, en lo más alto de la tabla de la Liga.
Sobre tener a sus antiguos adversarios pisándole los talones, Raphinha, que aspira a ganar su tercer título en España, dijo: «Sinceramente, no presto atención a los demás equipos. Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo y, si lo hacemos bien, no nos importan los demás».
¿Raphinha se burló de Yamal por haberle ganado el premio más importante?
Raphinha ha sufrido contratiempos físicos esta temporada, pero aún así suma 13 goles a su cuenta. Compite por minutos con jugadores como Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, mientras que el joven prodigio Yamal brilla en la banda contraria.
Se espera que Yamal gane un Balón de Oro en algún momento, dado el potencial de su juego, y Raphinha, cuando se le preguntó si había bromeado con su compañero de 18 años sobre la posibilidad de ganar el premio Toresky, respondió: «No, no. Al final, Lamine también se merece los premios que ha ganado y los que no, y creo que muchos han sido muy injustos con él. Es un chico que tiene muchos sueños futbolísticos por delante y estoy seguro de que ganará todos los premios individuales que le esperan».
El Barcelona disputará el jueves el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El equipo seguirá fuera de casa para enfrentarse al Girona el lunes, mientras el equipo de Hansi Flick intenta consolidar su posición en lo más alto de la Liga.
