¿Julián Álvarez al Chelsea? Los Blues lideran la carrera por la estrella del Atlético de Madrid mientras sus agentes se preparan para verlos en acción

Se informa que el Chelsea ha mantenido conversaciones con los representantes de Julián Álvarez, con agentes viajando a Inglaterra para asistir a un reciente partido del club. Según los informes, los encuentros fueron positivos.

El periodista de ESPN Jorge Baravalle señaló: “Insisto, se habla mucho del Barcelona y del Arsenal, pero me dicen que el equipo que realmente está avanzando lentamente es el Chelsea. Chelsea, en silencio, sigue adelante por Julián Álvarez.

“Me cuentan que hay conversaciones. De hecho, parte de la agencia que gestiona su traspaso estuvo en Londres esta semana viendo el Chelsea vs Arsenal. Saben que ambos clubes lo quieren, pero, a día de hoy, los contactos más avanzados son con el Chelsea”.

El Atlético sería reticente a negociar con su rival de LaLiga, el Barcelona, especialmente considerando las dificultades financieras del club catalán. Chelsea y Arsenal tendrían más facilidad para reunir los fondos necesarios para cerrar un acuerdo.

Álvarez tiene contrato hasta 2023, por lo que su club actual no está bajo presión para vender ni para aceptar condiciones reducidas. Son reacios a autorizar una venta, y el jugador tampoco ha dado señales de que vaya a presionar para salir.

El propio argentino comentó a los medios sobre su futuro en medio de la especulación que rodea 2026: “Mira, no me molesta. Intento no prestar mucha atención, pero sé lo que se dice. Está por todas las redes sociales. Creo que es más lo que se dice en internet que lo que realmente está pasando. Estoy muy centrado en esta temporada, en lo que viene con el Atlético de Madrid. Así que intento aislarme y concentrarme en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.