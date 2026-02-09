Getty/GOAL
¿Julián Álvarez al Chelsea? Los Blues lideran la carrera por la estrella del Atlético de Madrid mientras sus agentes se preparan para verlos en acción
Álvarez dejó el Manchester City como ganador del triplete
ESPN informa que el Chelsea está “avanzando en las conversaciones” para incorporar a Julián Álvarez a su plantilla. Los Blues han invertido mucho en talento ofensivo en las últimas ventanas, incluyendo la llegada de João Pedro y Liam Delap en el verano de 2025.
El gran gasto en el oeste de Londres parece destinado a continuar, con esfuerzos por atraer a Álvarez de regreso a la Premier League. El argentino ganó dos títulos de liga con el Manchester City y formó parte del equipo que conquistó el triplete en 2023.
Durante su etapa en Inglaterra, Álvarez anotó 36 goles en 103 partidos, aunque consolidarse como titular habitual resultó complicado. Su traspaso al Atlético de Madrid alcanzó los 95 millones de euros, por lo que se necesitaría una cifra de nueve dígitos en euros para convencer al club español de venderlo.
- Getty
El Arsenal fue vinculado anteriormente con el delantero del Atlético
Según informes, el Chelsea estaría dispuesto a desembolsar 100 millones de euros para cerrar el fichaje de Julián Álvarez. A Liam Rosenior no se le asignó presupuesto para gastar al final del mercado de invierno, tras asumir el banquillo del destituido Enzo Maresca.
Eso significa que habrá fondos disponibles en verano, con los Blues buscando asegurar nuevamente la clasificación a la Champions League, lo que permitirá aumentar el presupuesto. El club es consciente de la necesidad de moverse rápido ante el interés en Álvarez.
El cotizado internacional argentino, que ha marcado 40 goles en 88 partidos con el Atlético de Madrid, también ha despertado interés del Arsenal, que busca pelear por el título de la Premier League en 2026.
Por ahora, Mikel Arteta parece enfocado en reforzar otras zonas, especialmente el mediocampo, dejando así la puerta abierta al Chelsea en la carrera por Álvarez.
Transferencia en marcha: Chelsea se reúne con los agentes de Álvarez
Se informa que el Chelsea ha mantenido conversaciones con los representantes de Julián Álvarez, con agentes viajando a Inglaterra para asistir a un reciente partido del club. Según los informes, los encuentros fueron positivos.
El periodista de ESPN Jorge Baravalle señaló: “Insisto, se habla mucho del Barcelona y del Arsenal, pero me dicen que el equipo que realmente está avanzando lentamente es el Chelsea. Chelsea, en silencio, sigue adelante por Julián Álvarez.
“Me cuentan que hay conversaciones. De hecho, parte de la agencia que gestiona su traspaso estuvo en Londres esta semana viendo el Chelsea vs Arsenal. Saben que ambos clubes lo quieren, pero, a día de hoy, los contactos más avanzados son con el Chelsea”.
El Atlético sería reticente a negociar con su rival de LaLiga, el Barcelona, especialmente considerando las dificultades financieras del club catalán. Chelsea y Arsenal tendrían más facilidad para reunir los fondos necesarios para cerrar un acuerdo.
Álvarez tiene contrato hasta 2023, por lo que su club actual no está bajo presión para vender ni para aceptar condiciones reducidas. Son reacios a autorizar una venta, y el jugador tampoco ha dado señales de que vaya a presionar para salir.
El propio argentino comentó a los medios sobre su futuro en medio de la especulación que rodea 2026: “Mira, no me molesta. Intento no prestar mucha atención, pero sé lo que se dice. Está por todas las redes sociales. Creo que es más lo que se dice en internet que lo que realmente está pasando. Estoy muy centrado en esta temporada, en lo que viene con el Atlético de Madrid. Así que intento aislarme y concentrarme en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.
- Getty Images
Álvarez en 2026: aspiraciones de títulos con el Atlético y Argentina
El Atlético lucha por mantenerse entre los tres primeros de L Liga y también se encuentra en las semifinales de la Copa del Rey, donde se medirá al Barcelona. Además, se acerca rápidamente un choque de play-off de la fase eliminatoria de la Champions League contra el Club Brujas.
Una vez concluida la actividad de clubes, Álvarez centrará su atención en defender el título del Mundial con Argentina, junto a Lionel Messi y el resto del equipo.
Anuncios