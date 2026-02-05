Atlético de Madrid reactiva interés en Cristian Romero tras arremetida del capitán del Tottenham

Romero vuelve al radar del Atlético de Madrid tras un mes turbulento en el norte de Londres que ha generado dudas sobre su futuro a largo plazo en el Tottenham. El conjunto español ya había mostrado interés en incorporar al central agresivo el pasado verano, pero finalmente no pudo financiar el fichaje. Romero terminó comprometiendo su futuro con el equipo de la Premier League, firmando en agosto un nuevo y suculento contrato de cuatro años que, según se estima, supera los 230.000 euros semanales.

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde el inicio del año. Romero, nombrado capitán del club por el entrenador Thomas Frank, ha expresado de manera cada vez más clara su descontento con la dirección del equipo. Con el Atlético haciendo de la contratación de un defensa central de primer nivel una prioridad para la próxima ventana de verano, The Sun informa que el club español está preparado para moverse si la relación entre Romero y la directiva de los Spurs se vuelve insostenible.

Aunque no está claro si el Tottenham consideraría ofertas por su capitán tan pronto después de renovar su contrato, el Atlético sigue de cerca la situación, viendo una oportunidad para atraer al jugador de 27 años fuera de la Premier League.