Atlético de Madrid reactiva interés en Cristian Romero tras arremetida del capitán del Tottenham
El Atlético busca sacar partido del descontento en la capital inglesa
Romero vuelve al radar del Atlético de Madrid tras un mes turbulento en el norte de Londres que ha generado dudas sobre su futuro a largo plazo en el Tottenham. El conjunto español ya había mostrado interés en incorporar al central agresivo el pasado verano, pero finalmente no pudo financiar el fichaje. Romero terminó comprometiendo su futuro con el equipo de la Premier League, firmando en agosto un nuevo y suculento contrato de cuatro años que, según se estima, supera los 230.000 euros semanales.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde el inicio del año. Romero, nombrado capitán del club por el entrenador Thomas Frank, ha expresado de manera cada vez más clara su descontento con la dirección del equipo. Con el Atlético haciendo de la contratación de un defensa central de primer nivel una prioridad para la próxima ventana de verano, The Sun informa que el club español está preparado para moverse si la relación entre Romero y la directiva de los Spurs se vuelve insostenible.
Aunque no está claro si el Tottenham consideraría ofertas por su capitán tan pronto después de renovar su contrato, el Atlético sigue de cerca la situación, viendo una oportunidad para atraer al jugador de 27 años fuera de la Premier League.
El capitán arremete contra la inactividad del club en el último día del mercado
La especulación sobre el futuro de Romero se intensificó tras su explosiva actividad en redes sociales. El defensor acaparó titulares en menos de una hora después de que cerrara el plazo de fichajes del lunes, al acudir a Instagram para expresar su frustración por la falta de refuerzos. En su publicación, que fue vista por miles antes de que el equipo de comunicación del Tottenham pudiera gestionarla, Romero calificó la escasez de jugadores sénior disponibles como “vergonzosa”.
La reacción fue inmediata: aficionados y medios interpretaron el mensaje como un ataque directo a la directiva por no respaldar al equipo durante una delicada crisis de lesiones. El cuestionado entrenador Thomas Frank ahora se enfrenta al reto de manejar una situación tensa, en la que su propio capitán ha cuestionado públicamente la estrategia de fichajes del club, justo cuando el Tottenham intenta salvar la temporada.
Thomas Frank manda un mensaje claro a Romero
Este último arrebato de Romero no es un hecho aislado, sino la segunda vez en un mes que el capitán critica públicamente el funcionamiento del club. En enero, tras la caótica derrota por 3-2 ante el Bournemouth, publicó un mensaje velado apuntando a "otras personas" —entendiéndose que se refería a la directiva—, asegurando que "dicen algunas mentiras" al hablar. Aunque posteriormente la referencia a las mentiras fue editada, el daño ya estaba hecho.
En aquel momento, tanto Thomas Frank como el codirector deportivo Johan Lange mantuvieron conversaciones de crisis con el defensor. No se le retiró la capitanía ni se le sancionó, pero Frank lanzó un aviso público claro: su paciencia no era infinita. Al mencionar problemas disciplinarios anteriores, como el caso de Yves Bissouma, Frank dejó claro que hay límites.
"Puedes cometer un error, pero no cometas el mismo error dos veces", dijo Frank el 8 de enero. "Creo que entiendo por qué mencionas a algunos jugadores, pero son situaciones distintas". Con Romero aparentemente ignorando ese consejo y repitiendo la diatriba semanas después, la autoridad del entrenador vuelve a estar en entredicho, lo que podría abrir la puerta a una salida del jugador en verano.
La conexión argentina que espera en Madrid
Echando más leña al fuego está la presencia en el Atlético de Madrid de Julián Álvarez, amigo cercano de Romero y compañero en la selección argentina. El exdelantero del Manchester City, ahora con 26 años, no ha ocultado su deseo de jugar junto al central. Álvarez reveló en diciembre que ambos habían hablado sobre un posible traspaso el verano pasado, antes de que el giro con el contrato de Romero lo impidiera.
"Sí, tuve algunas conversaciones con él, pero por algunos detalles no se concretó", admitió Álvarez. "Ojalá podamos jugar juntos algún día".
Con un aliado influyente en el vestuario y un compatriota como Diego Simeone en el banquillo, el atractivo de Madrid sigue creciendo. Si el Tottenham considera que la relación volátil de Romero con la directiva se ha vuelto demasiado disruptiva, el camino hacia la capital española parece cada vez más despejado.
