RD Congo Descripción general

10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Ya casi está aquí. Tras años de espera, el Mundial 2026 arranca el jueves, cuando México, anfitrión, enfrente a Sudáfrica en un duelo que recuerda el partido inaugural de 2010. En las próximas cinco semanas y media se batirán récords y se reescribirá la historia, mientras las grandes figuras del fútbol moderno luchan por el trofeo más emblemático del deporte.