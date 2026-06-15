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RD Congo Descripción general
Más
Posiciones
Más
Ligue 1
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|4
|دينامو كييف
|30
|17
|6
|7
|66
|36
|30
|57
|5
|إف سي ميتاليست 1925 خاركيف
|30
|13
|12
|5
|36
|19
|17
|51
|6
|كولوس كفاليفكا
|30
|13
|10
|7
|30
|25
|5
|49
|7
|كريفباس كرايفي ري
|30
|13
|9
|8
|53
|46
|7
|48
|8
|زوريا
|30
|12
|10
|8
|42
|36
|6
|46