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Cómo ver Inglaterra vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en vivo para ver Inglaterra vs RD Congo están listados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026, con el partido programado en el Atlanta Stadium. Los Tres Leones llegan a la fase eliminatoria como líderes del Grupo L, mientras que los Leopardos escribieron historia al clasificarse por primera vez a esta ronda de un torneo de esta magnitud.

Thomas Tuchel ha construido un equipo que creció a lo largo de la fase de grupos. Jude Bellingham fue el jugador más completo del torneo en las primeras rondas, y su actuación ante Panamá, con un gol, una asistencia, los más pases clave y los más regates completados del partido, confirmó que está en el mejor momento de su carrera. Sus compañeros en el vestuario no tienen dudas sobre lo que puede aportar en los momentos decisivos.

Declan Rice, que se perdió el último partido de la fase de grupos ante Panamá por molestias en el gemelo, ha dado señales positivas sobre su estado físico y apunta a recuperar su lugar en el once inicial. Su regreso sería un impulso enorme para la estructura del mediocampo inglés.

La selección de Sébastien Desabre llega con confianza tras superar a Uzbekistán 3-1 en el último partido de grupo. Yoane Wissa fue el gran protagonista del torneo para los congoleños, anotando tres de los cuatro goles de su equipo en la fase de grupos. La solidez defensiva que aportan Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku obliga a Inglaterra a ser paciente y precisa en el último tercio.

Jordan Pickford habló con determinación antes del partido, transmitiendo la mentalidad del grupo bajo las órdenes de Tuchel. Declan Rice, por su parte, expresó plena confianza en los lanzadores de penaltis del equipo si el encuentro llegara a esa instancia, señalando que esta generación está preparada para cualquier escenario.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel cuenta con un once probable definido para este partido. La alineación proyectada sitúa a Jordan Pickford bajo los tres palos, con una defensa formada por Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly y Djed Spence. En el mediocampo aparecen Elliot Anderson y Declan Rice, mientras que Jude Bellingham, Marcus Rashford y Bukayo Saka acompañan a Harry Kane en el tramo ofensivo. No se han registrado lesiones ni suspensiones de forma oficial, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

Sébastien Desabre dispone también de un once proyectado para los Leopardos. Lionel Mpasi-Nzau ocupa la portería, con una línea defensiva compuesta por Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku. Brian Cipenga y Samuel Moutoussamy forman el doble pivote, con Nathanael Mbuku y Noah Sadiki por las bandas, y Cedric Bakambu junto a Yoane Wissa como referencias ofensivas. Tampoco hay lesiones ni suspensiones confirmadas en el bando congoleño.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Panamá en la fase de grupos del Mundial, y previamente habían goleado a Croacia 4-2 en el partido inaugural del torneo. El único tropiezo fue el empate sin goles frente a Ghana. En esos cinco partidos, los Tres Leones anotaron diez goles y encajaron dos.

La RD Congo suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó ante Uzbekistán por 3-1, que les aseguró el pase a octavos. Antes empataron 1-1 con Portugal y perdieron 1-0 ante Colombia en la fase de grupos. En los amistosos previos al torneo, cayeron 2-1 ante Chile y empataron 0-0 con Dinamarca. En total, los Leopardos marcaron cinco goles y recibieron cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en el conjunto de datos disponible. Este partido en los octavos de final del Mundial 2026 podría representar el primer cruce oficial entre ambas selecciones en una fase eliminatoria de una gran competición.

Clasificación

Inglaterra terminó primera en el Grupo L del Mundial 2026, mientras que la República Democrática del Congo avanzó desde el Grupo K ocupando la tercera plaza de su grupo.