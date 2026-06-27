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Cómo ver RD Congo vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre RD Congo y Uzbekistán se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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RD Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Atlanta Stadium este 27 de junio en el cierre de la fase de grupos del Grupo K del Mundial 2026, con la eliminación como única alternativa a la victoria para ambas selecciones.

Los Leopardos llegan a esta última jornada con un solo punto, producto del empate 1-1 ante Portugal en la primera fecha. La derrota 1-0 frente a Colombia en la segunda jornada cerró prácticamente la puerta a la clasificación automática y convierte este partido en una obligación de ganar.

Del otro lado, Uzbekistán afronta el encuentro en una situación aún más comprometida. La goleada 5-0 encajada ante Portugal dejó al equipo de Fabio Cannavaro en el fondo del grupo sin puntos y con una diferencia de goles de -7. El propio Cannavaro, tras esa derrota, reconoció la magnitud del golpe y la necesidad de una respuesta inmediata.

Desabre cuenta con una plantilla sin bajas conocidas y confía en el potencial ofensivo de Yoane Wissa y Cédric Bakambu para desestabilizar una defensa uzbeka que necesita recuperar la solidez perdida. La dupla atacante de los Leopardos es la principal amenaza sobre el bloque defensivo que Cannavaro intentará reconstruir.

Para Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullaev deben liderar la reacción. Los Lobos Blancos tienen argumentos futbolísticos para competir, pero la presión psicológica tras la humillación ante los portugueses será el factor más difícil de gestionar en el campo.

Un empate dejaría a RD Congo en tercer lugar con dos puntos, una cifra históricamente insuficiente para acceder como mejor tercero, y eliminaría a Uzbekistán de forma matemática. Solo la victoria tiene valor real para ambos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sébastien Desabre no ha confirmado alineación titular para RD Congo y no se registran lesionados ni sancionados en el equipo. Las novedades se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Fabio Cannavaro tampoco ha dado a conocer su once inicial para Uzbekistán. Al igual que su rival, el conjunto uzbeko no presenta bajas por lesión ni suspensión en los datos disponibles. Odiljon Hamrobekov acumula una tarjeta amarilla y deberá tener precaución para no comprometer su continuidad en el torneo.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

RD Congo registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Colombia en la segunda jornada del Mundial, el 24 de junio. Antes de eso, el equipo de Desabre empató 1-1 con Portugal en la primera jornada. En los encuentros previos al torneo, los Leopardos perdieron 2-1 ante Chile en un amistoso, empataron a cero con Dinamarca y vencieron 1-0 a Jamaica en la fase de clasificación. En esos cinco partidos, RD Congo anotó cinco goles y encajó tres.

Uzbekistán llega con cuatro derrotas y una victoria en sus últimas cinco salidas. La más dolorosa fue la goleada 5-0 ante Portugal el 23 de junio, que dejó al equipo sin opciones de clasificación directa. A esa derrota le precedió la caída 3-1 ante Colombia el 18 de junio. Los Lobos Blancos también perdieron ante Países Bajos (2-1) y Canadá (2-0) en amistosos preparatorios. Su único resultado positivo en esta racha fue un empate sin goles ante Venezuela, que el marcador refleja como victoria en el registro. Uzbekistán ha marcado siete goles y ha encajado otros siete en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

RD Congo y Uzbekistán no tienen encuentros previos registrados en el historial disponible. El partido del 27 de junio en Atlanta será el primer enfrentamiento documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, RD Congo ocupa la tercera posición mientras que Uzbekistán cierra el grupo en cuarta plaza.