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Nueva Zelanda Descripción general
Más
Posiciones
Más
USL League Two
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|24
|Rockford Raptors
|7
|2
|0
|5
|11
|20
|-9
|6
|24
|Union FC Macomb
|7
|2
|0
|5
|12
|23
|-11
|6
|28
|Akron City
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
|31
|Kings Hammer FC Columbus
|5
|1
|0
|4
|4
|7
|-3
|3
|31
|Lansing City Football
|7
|1
|0
|6
|5
|23
|-18
|3