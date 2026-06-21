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World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Cómo ver Nueva Zelanda vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación. DIRECTV Sports Argentina y DGO ofrecen cobertura en vivo, al igual que Paramount+, Flow Sports, TyC Sports Play y TyC Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en BC Place, Vancouver, en un partido del Grupo G de la Copa del Mundo 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Ambas selecciones arrancaron el torneo con empates. Los All Whites igualaron 2-2 ante Irán en Los Ángeles, mientras que los Faraones rescataron un 1-1 frente a Bélgica en Seattle. Con el grupo completamente igualado a puntos, la segunda jornada obliga a tomar decisiones.

Darren Bazeley tiene en Elijah Just al gran protagonista del debut. El extremo marcó los dos goles ante Irán y llega con una confianza desbordante al BC Place. Chris Wood, capitán y máximo goleador histórico de Nueva Zelanda, aportó la asistencia del primer tanto y vuelve a ser el referente ofensivo.

Enfrente, Hossam Hassan sabe que su equipo no puede depender únicamente de Mohamed Salah durante 90 minutos. El capitán egipcio brilló con una asistencia decisiva ante Bélgica, pero el técnico necesita más aportación de los extremos, especialmente de Mostafa Ziko por la izquierda, para no convertirse en un equipo predecible.

Egipto llega con la lección aprendida de Seattle: el bloque bajo funcionó durante gran parte del partido, pero la presión física de Romelu Lukaku terminó por forzar el gol en propia puerta de Mohamed Hany. Ante una Nueva Zelanda que también presiona con intensidad, repetir ese planteamiento durante todo el encuentro tiene sus riesgos.

La clasificación para los octavos de final pasa, casi con toda probabilidad, por sumar los tres puntos en Vancouver. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción. El once probable del técnico neozelandés sitúa a Max Crocombe bajo palos, con una defensa formada por Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall y Tim Payne. El bloque medio lo componen Callum McCowatt, Sarpreet Singh y Joe Bell, mientras que Elijah Just y Marko Stamenic apoyarán a Chris Wood en ataque.

Hossam Hassan tampoco registra bajas por lesión ni suspensión en el bando egipcio. El once proyectado coloca a Mostafa Ahmed Shobeir en portería, con una línea defensiva de cuatro compuesta por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi y Ahmed Abou El Fotouh. En el centro del campo actuarán Mostafa Ziko, Emam Ashour y Mohanad Lasheen, con Marwan Ateya, Mohamed Salah y Omar Marmoush formando la línea ofensiva.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Nueva Zelanda llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Irán en el debut mundialista del 16 de junio, con Elijah Just como autor de ambos goles. La única victoria del período llegó en marzo, un contundente 4-1 ante Chile. Los All Whites han marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco partidos, con derrotas ante Haití (0-4), Finlandia (0-2) e Inglaterra (0-1) completando la serie.

Egipto presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Su partido más reciente fue el 1-1 ante Bélgica el 15 de junio. Antes de ese resultado, los Faraones ganaron a Rusia 1-0 en mayo y golearon 4-0 a Arabia Saudí en marzo. Una derrota 2-1 ante Brasil y un empate sin goles frente a España completan los cinco encuentros. En total, Egipto ha anotado seis goles y recibido tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

NZL Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 1 - 0 Nueva Zelanda 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 22 de marzo de 2024 en el que Egipto se impuso 1-0 a Nueva Zelanda. No existen más datos de enfrentamientos previos entre los dos países.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la primera posición tras la primera jornada, mientras que Egipto se sitúa en el cuarto puesto.