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Cómo ver Nueva Zelanda vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Nueva Zelanda vs Bélgica están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Bélgica se miden este 26 de junio en el BC Place de Vancouver en el cierre del Grupo G del Mundial 2026, con los destinos de ambas selecciones todavía por definir.

Los All Whites llegan a esta última jornada con una campaña de altibajos. El empate 2-2 ante Irán en el debut mostró que Nueva Zelanda puede competir a este nivel, pero la derrota 3-1 ante Egipto, en la que cedieron una ventaja para encajar tres goles en el segundo tiempo, puso los pies en la tierra. Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest que es el corazón de este equipo, necesita estar en su mejor versión si los suyos quieren protagonizar la sorpresa del torneo.

Elijah Just fue el gran protagonista de Nueva Zelanda ante Irán, marcando los dos goles del partido. Darren Bazeley querrá que el extremo del Motherwell reproduzca esa actuación contra una Bélgica que ha mostrado grietas a lo largo de esta fase de grupos.

Bélgica llegó a Norteamérica como una de las selecciones con más nombre en la competición, pero no ha estado a la altura. Un empate 1-1 ante Egipto y un estéril 0-0 ante Irán, este último jugado con diez hombres tras la expulsión de Nathan Ngoy, dejan a Rudi Garcia en una posición comprometida. Kevin De Bruyne ha reconocido públicamente que el equipo no ha estado a la altura y ha cometido errores en los peores momentos.

Hay más incertidumbre en el entorno belga. Jeremy Doku recibió permiso especial para viajar a Londres con motivo del nacimiento de su primer hijo, y su estado físico y disponibilidad para este partido son preguntas reales que Garcia debe responder. Romelu Lukaku fue titular ante Irán, pero su puesto en el once no está garantizado, con Charles De Ketelaere presionando por un lugar en el equipo.

Bélgica conserva la calidad individual para ganar este partido. Courtois, De Bruyne, Trossard y Lukaku forman un eje de primer nivel. Sin embargo, esta fase de grupos ha demostrado que el talento sobre el papel vale poco si el colectivo no funciona. Nueva Zelanda presionará, trabajará y pondrá las cosas difíciles.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Nueva Zelanda vs Bélgica en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley apunta a repetir el bloque que salió de inicio ante Egipto. El once probable de Nueva Zelanda es: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. Los All Whites no registran bajas por lesión ni sanción.

Por parte de Bélgica, Nathan Ngoy cumple partido de suspensión tras su expulsión ante Irán. El once probable de los Diablos Rojos es: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. No hay otras bajas confirmadas, aunque Garcia afronta decisiones en la línea ofensiva. Se añadirán actualizaciones cuando se confirme la alineación oficial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 25 N. Ngoy

Forma

Nueva Zelanda suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Egipto el 22 de junio, un partido en el que se adelantaron antes de encajar tres goles tras el descanso. Antes de eso, empataron 2-2 con Irán el 16 de junio en su debut mundialista. El único triunfo de la serie llegó ante Chile en marzo, con un 4-1 convincente. Las derrotas ante Inglaterra (1-0) y Haití (4-0) completan el recuento. Los All Whites han marcado ocho goles y encajado doce en esos cinco encuentros.

Bélgica acumula dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota en ese período. Su partido más reciente fue el 0-0 ante Irán el 21 de junio, disputado con diez hombres durante gran parte del tiempo. Antes de eso, empataron 1-1 con Egipto el 15 de junio. Los belgas golearon a Túnez 5-0 y vencieron a Croacia 2-0 en amistosos previos al torneo, además de empatar 1-1 con México a principios de año. Han marcado siete goles y encajado tres en los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Nueva Zelanda y Bélgica disponibles en el conjunto de datos oficial. Los registros históricos de este cruce no están incluidos en la información disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la cuarta posición y Bélgica la tercera antes de la última jornada.