River vs Ciudad de Bolívar: Pronóstico y Apuestas Copa Argentina | 17/02/2026

Mejores apuestas River vs Ciudad de Bolívar

River Plate gana en los 90 minutos⭐ @ 1.11 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.44 en bet365

Ambos equipos anotan⭐ @ 2.62 en bet365

Nuestro pronóstico respalda el triunfo de River 3-1 ante Ciudad de Bolívar.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico River vs Ciudad de Bolívar son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

River recibe a un Ciudad de Bolívar que apenas jugará uno de sus primeros partidos de temporada, luego de sumar tres victorias, un empate y una derrota por el Campeonato de la Federal A.

Con dos victorias consecutivas, un empate y un partido perdido, el Millonario busca ser un equipo referente en la copa. Hoy camina en la cuarta posición del sector B con siete unidades en la liga, con miras a sacar resultados positivos en lo que resta de campaña.

El panorama pinta bastante bien para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Con un historial a favor en copa, River espera una victoria importante en casa.

Alineaciones Probables River vs Ciudad de Bolívar

Posible alineación de River Plate:

Centurión, Montiel, Quarta, Rivero, Vina, Vera, Galoppo, Galarza, Quintero, Subiabre, Salas

Posible alineación de Ciudad de Bolívar:

Rufinetti, Chacón, Yeri, Martínez, Cuello, González, Fernández, Quintana, Duarte, Rambert, Diaz

1er Pronóstico River vs Ciudad de Bolívar: River gana en los 90 minutos⭐ @ 1.11 por bet365

Pese al cierre de temporada, el arranque coloca a River por arriba del puntaje del rival en turno. Aunque sume sólo una derrota en el torneo de liga.

De hecho, el último encuentro entre ambos clubes por la copa terminó con un resultado 2-0 a favor del Millonario. Pirez y Mastantuono, actual jugador del Real Madrid, fueron los encargados de que River consiguiera su pase a los octavos de final.

El nivel de juego y calidad respaldan a que River Plate sea el favorito a sacar una victoria en 90 minutos desde el Estadio Único de La Pedrera en la Provincia de Argentina.

2do Pronóstico River vs Ciudad de Bolívar: Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.44 por bet365

En sus últimos partidos de liga, River ha recibido al menos un gol por partido. Caso a solucionar para cumplir las aspiraciones del equipo en esta temporada.

Mientras que Ciudad de Bolívar es un club acostumbrado a concretar mínimo un gol por partido. Capaz de superar su marca de 1.61 goles por juego, las Águilas son un rival incómodo por las facilidades que el rival pueda otorgarle en la cancha, detalles que River exhibió en sus últimos dos juego de liga.

Conforme al historial y el presente de los dos equipos, se puede respaldar que ambos anoten en este compromiso de copa.

3er Pronóstico River vs Ciudad de Bolívar: Ambos equipos anotan ⭐ @ 2.62 en bet365

Con respecto a los últimos resultados, River suma cuatro tantos en contra en este arranque de torneo; mientras que Bolívar es capaz de ser un rival incómodo en ciertos momentos por las facilidades que el rival otorga.

Tras sus dos primeras actuaciones por la Liga Profesional, Marcelo Gallardo no se esperaba una derrota ante Tigre. Dejó en evidencia varios errores defensivos y distracciones en el mediocampo.

Tema que el mismo entrenador recalca partido tras partido hasta llegar a este compromiso de copa, con la intención de volver a sobrepasar las expectativas de la edición pasada. Todo respalda a que los dos clubes sumen mínimo una anotación cada uno.