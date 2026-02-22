Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy: Pronóstico de Copa Argentina | 24/02/2026

+

Mejores apuestas Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy

Gana Boca⭐ @ 1.07 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 2.75 en bet365

Gana Boca en 90 minutos⭐ @ 1.09 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria de Boca 1-0 a Gimnasia de Chivilcoy.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con elcódigo promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El arranque de Boca Juniors en la liga local fue irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas. La ventaja ante el rival en turno es que los dos triunfos fueron de local, aunque con muchas dudas en su nivel de juego.

Mientras que Chivilcoy viene de dos derrotas consecutivas, con dos triunfos y un empate en cinco partidos, siendo tercero en la promoción de la zona B. Buen accionar ofensivo, pero débil en defensa con una efectividad por debajo del 60% por partido.

Conforme al presente de ambos clubes, se respalda una victoria de Boca Juniors por la copa en Ciudad de Salta.

Alineaciones Probables Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy

Posible alineación de Boca Juniors:

Brey, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Delgado, Alarcon, Gelini, Cavani, Aranda

Posible alineación de Gimnasia de Chivilcoy:

Culler, Robatto, Dauría, Gallo, Flores, Samaniego, Iturrieta, Fiol, Ledesma, Sosa, Salvaggio

1er Pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy: Gana Boca ⭐ @ 1.07 por bet365

Pese al pésimo arranque por la Liga Profesional, el Xeneize ha comenzado de la mejor manera posible en sus últimos compromisos de copa. Este encuentro marcará el debut de Boca en una nueva edición del certamen federal.

Un escenario que llega a convocar una importante cantidad de aficionados cada vez que juega uno de los planteles más grandes del fútbol argentino. Sobre todo, un escenario con más de 20 mil espectadores gritando el nombre de su equipo favorito.

Basado en los últimos partidos en copa, se respalda una victoria de Boca Juniors en la cancha del Padre Ernesto Martearena en Salta.

2do Pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.75 por bet365

Los equipos del certamen federal no han sido fáciles para Boca en ediciones anteriores. Su último compromiso lo perdió 1-2 ante Atlético Tucumán y se quedó fuera en la primera ronda.

El puesto del entrenador Miguel Russo estuvo en juego y la situación no ha cambiado con Claudio Úbeda por los últimos resultados en la liga local. El plantel sigue sin convencer en su accionar de juego y la oportunidad comenzar a ganar es el compromiso de copa a celebrarse en Salta.

Chivilcoy cerró con dos derrotas consecutivas y se quedó en los cuartos de final por la promoción al Federal A. Por lo que se prevé un resultado a dos goles a favor de Boca.

3er Pronóstico Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy: Gana Boca en 90 minutos ⭐ @ 1.09 en bet365

La calidad de los planteles es abismal, aunque el Xeneize ha dejado mucho que desear en el comienzo del torneo. Esta es una gran oportunidad para que sus tres delanteros comiencen a sumar goles y trascender en la temporada.

Igual se abre una ventana para Úbeda en darle chance a gente como el veterano uruguayo, Edinson Cavani, jugador con una carrera extraordinaria en Europa, para sumar goles en Salta.

Un reto importante para Boca en la primera fase del campeonato nacional. Se respalda el triunfo del Xeneize en los 90 minutos de juego.