¿Dónde ver hoy al Chelsea? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Chelsea es uno de los clubes protagonistas de la Premier League en el siglo actual, con títulos de liga y copa en los últimos 25 años. El equipo de Londres aún no entra en el top cinco de más ganadores de la Premier League, pero se ha ganado su lugar entre los grandes del balompié inglés en la era moderna.

A nivel europeo, los Blues conocen el éxito tanto en la Champions League como en la Europa League, Conference League y la Supercopa. Chelsea también cuentan con trofeos internacionales de sus participaciones en el Mundial de Clubes.

El Chelsea se encuentra dirigido actualmente por Enzo Maresca y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Lewi Colwill, Marc Cucurella, Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Alejandro Garnacho, Estêvão, Pedro Neto y Joao Pedro.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL CHELSEA

El Chelsea participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y la Champions League.

Para ver al Chelsea en España la señal disponible para la Premier League es DAZN. La Champions League está a cargo de Movistar. Para la Carabao Cup y FA Cup no hay señales confirmadas.

En México, la Premier League es transmitida por TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, señales por la que se espera que también se pueda ver la FA Cup, aunque queda por confirmarse. La Carabao Cup se puede ver en ESPN y Disney+. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga, la Carabao Cup y la FA Cup están disponibles en ESPN y Disney+, mismas señales que se encargan de televisar la Champions League.

Finalmente, en Estados Unidos la Premier League es transmitida por las señales de Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La Carabao Cup está disponible por Paramount+ y la FA Cup por ESPN. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

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Palmarés y logros del Chelsea

Los Blues sobresalen en la FA Cup, donde ocupan el tercer lugar histórico con ocho títulos. En la Premier League cuentan con seis trofeos, aun considerablemente por detrás de los equipos históricos del fútbol inglés. A nivel continental, Chelsea ha ganado los tres torneos de la UEFA, incluida la Champions League en dos oportunidades. En competiciones de la FIFA puede presmir de sus dos coronaciones en el Mundial de Clubes.

TÍTULO TEMPORADA Premier League 1954-55, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17 FA Cup 1969-70, 1996-97, 1999-00, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2017-18 Carabao Cup 1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2014-15 Community Shield 1955, 2000, 2005, 2009 Champions League 2011-12, 2020-21 Europa League 2012-13, 2018-19 Conference League 2024-25 Supercopa de Europa 1998, 2021 Recopa de Europa 1970-71, 1997-98 Mundial de Clubes 2021, 2025

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