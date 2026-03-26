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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Andrés Roberto Flores Bocanegra

¿Dónde ver hoy al Manchester City? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Manchester City
Premier League
Copa
Carabao Cup
Liga de Campeones

Los Citizens han convertido en suya la Premier League desde la década pasada, pero les han arrebatado la corona y buscan recuperarla.

Antes de 2010, Manchester City era un club con algunos momentos de gloria, tanto en liga como en copa, pero muy lejos de los gigantes del balompié inglés. Pero a partir de 2010 la historia cambió y con ocho trofeos de la Premier League desde entonces se han colocado en posición para ser considerados en la conversación con los equipos históricos.

A nivel europeo, los Citizens también han ganado protagonismo, aunque solo han logrado conquistar la Champions League en una oportunidad. Además de obtener un campeonato de nivel internacional.

El Manchester City se encuentra dirigido actualmente por Pep Guardiola y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Gianluigi Donnarumma, Josko Gvardiol, Rúben Dias, John Stones, Rodri, Tijjani Reijnders, Bernando Silva, Jérémy Doku, Phil Foden, Erling Haaland y Omar Marmoush.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Manchester City.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL MANCHESTER CITY

El Manchester City participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y la Champions League.

Para ver al Manchester City en España la señal disponible para la Premier League es DAZN. La Champions League está a cargo de Movistar. Para la Carabao Cup y FA Cup no hay señales confirmadas.

En México, la Premier League es transmitida por TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, señales por la que se espera que también se pueda ver la FA Cup, aunque queda por confirmarse. La Carabao Cup se puede ver en ESPN y Disney+. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga, la Carabao Cup y la FA Cup están disponibles en ESPN y Disney+, mismas señales que se encargan de televisar la Champions League.

Finalmente, en Estados Unidos la Premier League es transmitida por las señales de Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La Carabao Cup está disponible por Paramount+ y la FA Cup por ESPN. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA PREMIER LEAGUEFA CUPCARABAO CUPCHAMPIONS LEAGUE
EspañaDAZNSin transmisión confirmadaSin transmisión confirmadaMovistar
SudaméricaESPN, Disney+ESPN, Disney+ESPN, Disney+ESPN, Disney+
MéxicoTNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TVTNT Sports, HBO MAX, Caliente TV, FOXESPN, Disney+TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV
Estados UnidosUniverso, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos, Fubo SportsESPNParamount+Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Manchester City

Los Citizens suman 10 títulos de la Premier League, con lo que han escalado hasta la cuarta posición histórica, al tiempo que ocupan el segundo puesto en la Carabao Cup con ocho trofeos. También sobresalen en el top 5 de la Community Shield (7) y se encuentran cerca de hacer lo mismo en la FA Cup (7). A nivel continental, Manchester City cuentan con una Champions League en sus vitrinas y en torneos internacionales pueden presumir de un Mundial de Clubes.

TÍTULOTEMPORADA
Premier League1936-37, 1967-68, 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
FA Cup1903-04, 1933-34, 1955-56, 1968-69, 2010-11, 2018-19, 2022-23
Carabao Cup1969-70, 1975-76, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
Community Shield1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019, 2024
Champions League2022-23
Supercopa de Europa2023
Recopa de Europa1969-70
Mundial de Clubes2023

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