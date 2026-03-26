¿Dónde ver hoy al Sevilla? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Sevilla fue un club que en el siglo actual se ha convertido en uno de los más exitosos a nivel continental, además de regresar al protagonismo en la Copa del Rey. Sin embargo, también viene de una temporada para el olvido, misma que buscará dejar atrás y regresar a los resultados a los que había acostumbrado a su afición.

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En competiciones continentales, los Nervionenses suman siete títulos de Europa League entre 2006 y 2023, además de una Supercopa de Europa (2006). Lamentablemente ese éxito no se ha trasladado a la Champions League, donde solo han alcanzado los cuartos de final en una oportunidad (2018).

El Sevilla se encuentra dirigido actualmente por Matías Almeyda y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Fábio Cardos, Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Batista Mendy y Rubén Vargas.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL SEVILLA

Para ver al Sevilla en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports. Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY España DAZN, Movistar Movistar, La 1 TVE Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija México Sky Sports Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Sevilla

TÍTULO TEMPORADA LaLiga 1945-46 Copa del Rey 1935, 1939, 1947-48, 2006-07, 2009-10 Supercopa de España 2007 Europa League 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2022-23 Supercopa de Europa 2006

Links de interés

Los Nervionenses tienen un título de liga en su palmarés, además de cinco trofeos de la Copa del Rey en sus vitrinas y uno más de la Supercopa de España. Pero donde resaltan del resto es en la Europa League, certamen en el que acumulan siete campeonatos, siete finales disputadas y siete victorias, acompañados con un título de la Supercopa de Europa. Sevilla consiguió cuatro subcampeonatos de liga entre los años 40's y finales de los 50's. Asimismo, han jugado y perdido cuatro finales de la Copa del Rey, la más reciente en 2018, mientras que se quedaron con las ganas de conquistar la Supercopa de Europa en seis oportunidades.