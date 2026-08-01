¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales

Mundial de Clubes

Mundial de Clubes Resumen

imago-sport-1080516422.jpg

La FIFA cancela la liquidación del Mundial de Infantino tras una revuelta

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha abandonado su controvertida propuesta de vender una participación en la explotación comercial del Mundial y otros torneos a inversores privados, después de una fuerte reacción global, de la amenaza de boicot de la UEFA y de una rebelión abierta de altos cargos dentro del organismo rector. Según se informa, su propio futuro está ahora en serias dudas.

World CupWorld Cup
Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Mundial de Clubes, partidos y resultados

jueves, 3 de julio
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
viernes, 4 de julio
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
0
F
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
lunes, 7 de julio
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
martes, 8 de julio
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
sábado, 12 de julio
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Juventus crestJuventus11005053
W
2Crystal Palace crestCrystal Palace11004043
W
3Sparta Praga crestSparta Praga11004133
W
4Besiktas crestBesiktas11004133
W
5Union St.Gilloise crestUnion St.Gilloise11003033
W
Más

Betting spotlight

Raffaele Palladino’s Bologna appointment creates new betting angles
Ver más artículos sobre apuestas