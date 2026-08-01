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Mundial de Clubes
Mundial de Clubes Resumen
Mundial de Clubes, partidos y resultados
Más
jueves, 3 de julio
lunes, 7 de julio
martes, 8 de julio
sábado, 12 de julio
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sparta Praga
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Besiktas
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Union St.Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3