El almacén donde se guardan las camisetas que Ronaldo y Messi han usado en los partidos

Al entrar en la cámara acorazada de MatchWornShirt, lo primero que notas es el olor: intenso y familiar, como el de un vestuario. Pero no es un vestuario cualquiera: es el de los mejores futbolistas del mundo. Aquí hay camisetas que vistió Cristiano Ronaldo en su etapa dorada en el Real Madrid y otras de Lionel Messi en el París Saint-Germain.