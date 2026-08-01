Infantino reculó a última hora del viernes, apenas tres días después de que la FIFA desvelara sus planes para crear FIFA Forward Enterprise.

La filial propuesta, de 20.000 millones de dólares, habría reunido las operaciones comerciales y de organización de eventos de la FIFA, incluidas las relacionadas con los Mundiales masculino y femenino y los Mundiales de Clubes, bajo una sola empresa. La FIFA habría mantenido el control, mientras que estaba previsto ofrecer aproximadamente un 20 por ciento a inversores privados en un intento de recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

ESPN informó de que una firma de inversión de Nueva York fundada por Joshua Kushner, el hermano menor de Jared Kushner, había sido identificada por la FIFA como el «inversor ancla» del proyecto.

La propuesta ya no seguirá adelante.