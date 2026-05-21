¡El Mundial será aún más grande! La FIFA estudia ampliarlo a 66 equipos para 2030

Cuando el fútbol se prepara para la Copa del Mundo de 48 equipos en Norteamérica, el organismo rector ya mira más allá. La propuesta de ampliar el torneo de 2030 a 66 equipos ha ganado impulso en las últimas semanas, según AS. Iniciada por la CONMEBOL para aumentar el acceso al nivel de élite, una idea antes radical ahora es tomada en serio por varias federaciones.

La FIFA, liderada por Gianni Infantino, lo ve como una forma de promover la pluralidad. Infantino suele definir el torneo como una fiesta global y cree que un formato de 66 equipos daría a países sin historia mundialista una opción real de participar. Con el Mundial 2026 listo para recibir a Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán y Jordania, en la sede de la FIFA crece el apoyo a una lista más amplia.



