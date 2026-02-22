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Copa
Copa Resumen
Copa, partidos y resultados
Más
miércoles, 26 de agosto
martes, 1 de septiembre
martes, 8 de septiembre
martes, 15 de septiembre
sábado, 26 de septiembre
miércoles, 30 de septiembre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|مانشستر سيتي
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|8
|15
|2
|آرسنال
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|4
|12
|3
|برايتون
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|11
|10
|4
|برينتفورد
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|6
|9
|5
|ليدز يونايتد
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9