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1مانشستر سيتي crestمانشستر سيتي5500135815
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2آرسنال crestآرسنال540184412
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3برايتون crestبرايتون53111651110
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4برينتفورد crestبرينتفورد523010469
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