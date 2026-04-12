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Primera Nacional

Primera Nacional Resumen

Ignacio Lago 2024

La estrella del Colón se convierte en el primer futbolista argentino en salir del armario

Ignacio Lago, estrella del Colón de Santa Fe, ha roto barreras al convertirse en el primer futbolista profesional en activo de Argentina en salir del armario públicamente. El delantero, de 23 años, compartió este momento histórico y profundamente personal durante un programa de televisión local, presentando a su pareja ante el mundo y marcando un cambio cultural trascendental para el fútbol nacional.

ColónI. Lago
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sábado, 19 de septiembre
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Posiciones

Zona A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Ferro Carril Oeste crestFerro Carril Oeste30177635251058
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2Deportivo Moron crestDeportivo Moron30167748291955
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3Godoy Cruz crestGodoy Cruz30157838261252
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4Deportivo Madryn crestDeportivo Madryn301310744281649
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5Colón crestColón30139838251348
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Zona B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Tristán Suárez crestTristán Suárez301412431151654
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2Temperley crestTemperley301411536241253
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3Gimnasia Jujuy crestGimnasia Jujuy3015874536953
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4Atlanta crestAtlanta30154113428649
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5CA Ferrocarril Midland crestCA Ferrocarril Midland3013893425947
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