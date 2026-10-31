Those that sign up for ExpressVPN's top-tier Express Pro plan gain access to a high-speed VPN, which offers high-capacity 40Gbps servers in many high-demand locations, with VPN servers in 113 countries worldwide.

The VPN can be applied across 14 different devices simultaneously, and offers Advanced Protection that blocks ads, trackers and malicious and adult websites. A dedicated IP is included with the Express Pro plan.

Additionally, ExpressVPN's Advanced plan includes the ExpressMailGuard, which offers an unlimited private email relay plus an unlimited number of shared aliases and 20 custom domains, ExpressKeys, which gives users a password management facility for an unlimited number of passwords plus a 2FA authenticator, and ExpressAI, an AI assistant that offers 500 credits a day, six AI models, a web search facility plus 2GB storage.

There is a 30-day money-back guarantee for new users. The plan is available on a one-month rolling contract, although those that sign up for a 12-month plan (offering one year plus an extra three months) can save around 60%, while those that sign up for a two-year plan (offering two years plus an extra four months) can save 67%. Both longer-term plans include a 3GB holiday.com eSIM that is valid for five days in 150+ destinations.