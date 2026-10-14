Serie A referees: Doveri for Bologna-Inter, Massa for Juventus-Lazio. All the appointments

Frosinone v Sassuolo, Friday 16 October, 20:45
Marchetti
Trinchieri, Laudato
IV: Mariani
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi
Venezia v Napoli, Saturday 17 October, 15:00
Sacchi J.L.
Palermo, Vecchi
IV: Crezzini
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
Bologna v Inter, Saturday 17 October, 18:00
Doveri
Zingarelli, Bercigli
IV: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Piccinini
Roma v Genoa, Saturday 17 October, 20:45
Abisso
Tegoni, Miniutti
IV: Collu
VAR: Pairetto
AVAR: Massimi
Udinese v Lecce, Sunday 18 October, 12:30
Guida
Dei Giudici, Mokhtar
IV: Bonacina
VAR: Di Paolo
AVAR: Baroni
Fiorentina v Como, Sunday 18 October, 15:00
Di Bello
Bindoni, Monaco
IV: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Pezzuto
AC Milan v Atalanta, Sunday 18 October, 18:00
Chiffi
Mondin, Yoshikawa
IV: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Prontera
Juventus v Lazio, Sunday 18 October, 20:45
Massa
Alassio, Berti
IV: Maresca
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
Monza v Cagliari, Monday 19 October, 18:30
Calzavara
Perrotti, Scatragli
IV: Pairetto
VAR: Aureliano
AVAR: Di Vuolo
Parma v Torino, Monday 19 October, 20:45
Ayroldi
Colarossi, Rinaldi
IV: Arena
VAR: Dionisi
AVAR: Meraviglia