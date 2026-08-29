Torreense Overview

"حاول مرة أخرى".. نيمار يسخر من رياضي ألماني بسبب مباراة اليابان!

وجه نيمار انتقادات إلى الاقتصادي والرياضي الألماني يواكيم كليمنت بعد فوز البرازيل على اليابان 2-1 لتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026. وكان نموذج التنبؤ الخاص بكليمنت قد توقع أن تحقق اليابان فوزًا مفاجئًا، لكن المهاجم البرازيلي لم يضيع وقتًا في تذكيره بالنتيجة من خلال منشور مرح على مواقع التواصل الاجتماعي.