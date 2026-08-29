Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
Torreense

Torreense Overview

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026

"لقد تغيرت مسيرتي كثيرًا" .. إندريك يتحدث عن مزاعم الخلاف مع أنشيلوتي وعودته لريال مدريد

أعرب إندريك عن سعادته بعد أن ساعد البرازيل في بلوغ دور الـ16 من كأس العالم. وبعد الإحباط الذي عانى منه في بداية البطولة وانتشار الميمات الساخرة حول قلة مشاركاته، شكر المهاجم المدرب كارلو أنشيلوتي على الثقة التي منحها إياه في مباراة اليابان.

إندريكالبرازيل
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026

"حاول مرة أخرى".. نيمار يسخر من رياضي ألماني بسبب مباراة اليابان!

وجه نيمار انتقادات إلى الاقتصادي والرياضي الألماني يواكيم كليمنت بعد فوز البرازيل على اليابان 2-1 لتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026. وكان نموذج التنبؤ الخاص بكليمنت قد توقع أن تحقق اليابان فوزًا مفاجئًا، لكن المهاجم البرازيلي لم يضيع وقتًا في تذكيره بالنتيجة من خلال منشور مرح على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمارالبرازيل
More
August 2026
Liga Portugal 2
Torreense badge
Torreense
TOR
0
Vizela badge
Vizela
VIZ
3
FT
September 2026
Liga Portugal 2
Benfica B badge
Benfica B
BEN
Torreense badge
Torreense
TOR
Liga Portugal 2
Torreense badge
Torreense
TOR
Leixoes badge
Leixoes
LEI
More

Standings

Liga Portugal 2 crestLiga Portugal 2

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
14Tondela crestTondela410326-43
L
L
L
W
15FC Porto B crestFC Porto B410328-63
L
W
L
L
16Torreense crestTorreense402259-42
L
D
D
L
17Feirense crestFeirense401304-41
L
L
L
D
18Chaves crestChaves401349-51
L
D
L
L
More

Apostas em destaque

Palpite Atlético-MG x Vitória - Campeonato Brasileiro - 29/08/2026
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal