La Croatie et l’Angleterre se rencontrent à deux reprises lors de l’UEFA Nations League 2026/27, dans le cadre d’un relevé groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Espagne et la Tchéquie. La première rencontre, à Rijeka le 3 octobre, se jouera entièrement à huis clos, à la suite d’une sanction de l’UEFA infligée à la Croatie après des troubles dans les tribunes lors du quart de finale de la saison dernière contre la France. Aucun billet grand public n’est donc disponible pour cette affiche.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Croatie-Angleterre au Wembley Stadium dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Croatie-Angleterre en UEFA Nations League A ?

Le coup d’envoi de Croatie-Angleterre sera donné à 18 h 00, heure locale, le samedi 3 octobre 2026, au Stadion Rujevica de Rijeka. Les informations officielles de diffusion pour cette rencontre ne sont pas disponibles à l’heure actuelle.

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Où acheter des billets pour Croatie-Angleterre ?

Il n’y a aucun billet grand public disponible pour la rencontre du 3 octobre à Rijeka, puisqu’elle se jouera sans supporters présents dans le cadre de la sanction de l’UEFA contre la Croatie. Ceux qui espèrent voir ces deux sélections à l’œuvre lors de cette campagne doivent plutôt se tourner vers la rencontre du 12 novembre au Wembley Stadium.

Les billets pour le match à Wembley sont d’abord mis à disposition via le portail officiel de billetterie England Football, avec une priorité généralement accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA avant qu’un éventuel reliquat ne soit mis en vente générale.

Voici quelques éléments à connaître au sujet de l’achat de billets pour cette affiche :

Rencontre du 3 octobre (Rijeka) – jouée à huis clos, sans billets grand public, ni officiels ni sur le marché secondaire

Vente générale officielle (Wembley) – ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche du match

Transferts garantis – chaque achat sur Ticombo provient d’un éventail de vendeurs vérifiés

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du profil de cette rencontre, il est recommandé de réserver tôt pour le match à Wembley une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour Croatie-Angleterre ?

Il n’existe ni tarification officielle ni prix sur le marché secondaire pour la rencontre du 3 octobre à Rijeka, puisqu’elle est entièrement fermée au public.

Les prix officiels pour le match à Wembley sont fixés via le portail de billetterie England Football, avec toute la gamme, des places standards aux sièges premium, proposée au prix facial tant que le contingent est disponible. Les prix officiels des précédentes rencontres de l’Angleterre en Nations League à Wembley débutaient autour de 40 £.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des prix sur le marché secondaire pour une affiche de ce profil qui débutent généralement entre 45 £ et 60 £ pour des places en tribune haute une fois les annonces disponibles.

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver votre place plus tôt que tard reste donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Croatie-Angleterre en UEFA Nations League A : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Croatie et de l’Angleterre

La Croatie a gagné trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec sept buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette séquence, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais a aussi subi une défaite 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre ont produit quatre victoires et une défaite, avec 14 buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 6-4 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde. La seule défaite sur cette série est intervenue contre l’Argentine, qui a éliminé l’Angleterre au stade des demi-finales. L’Angleterre a également battu la Norvège, le Mexique et la RD Congo durant cette période.

Croatie-Angleterre : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, où l’Angleterre s’est imposée 4-2. Avant cela, l’Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l’Euro 2020. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Angleterre affiche le meilleur bilan, avec pour seule défaite recensée dans cet échantillon la demi-finale de la Coupe du monde 2018, lorsque la Croatie l’avait emporté 2-1. Ces cinq rencontres comprennent également une victoire 2-1 de l’Angleterre et un match nul 0-0, tous deux en UEFA Nations League 2018-19.