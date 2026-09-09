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Le sélectionneur de la Croatie, Slaven Bilic, salue l’« infini » Luka Modric alors que la star de l’AC Milan fait son retour en Ligue des nations contre l’Espagne et l’Angleterre
Bilic confirme que Modric reste le « meilleur »
Modric est officiellement infini. Alors que le maestro du milieu de terrain fête aujourd’hui son 41e anniversaire, il le fait non seulement en tant que composant essentiel du Milan de Ruben Amorim, mais aussi comme le battement de cœur toujours vivant de l’équipe nationale croate. Malgré les nombreuses spéculations selon lesquelles sa légendaire carrière internationale s’achèverait après la récente Coupe du monde, l’ancien du Real Madrid a choisi de poursuivre son aventure avec la Croatie.
Cette décision intervient après d’importants échanges entre le joueur et le nouveau sélectionneur Slaven Bilic. « J’ai parlé longtemps à Modric. Trois heures à Zadar, puis je l’ai laissé partir. Expliquer son rôle ne serait qu’une répétition. Vous l’avez vu hier soir contre la Juventus. Il est encore le joueur le plus important du Milan. Je ne parle pas seulement de football. Il est encore le meilleur... Il n’y a pas eu de persuasion. Il jouera à un rythme qui lui convient. Pas pour nous, mais pour lui », a déclaré Bilic, comme cité par Tuttosport.
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Gérer le maestro à 41 ans
Si la qualité de Modric reste incontestée, la réalité d’un joueur de 41 ans engagé dans plusieurs compétitions exige une stratégie de gestion sophistiquée. Bilic sait parfaitement qu’il ne peut pas épuiser son capitaine pendant une trêve internationale qui comprend quatre matches de haute intensité. Bilic a évoqué le défi logistique que représente l’utilisation d’un joueur de l’âge de Modric dans un laps de temps aussi court.
« Il ne jouera pas les quatre matches. Il devra suivre un rythme qui lui convient, et qui nous convient, similaire à celui qu’il maintient à Milan. Nous devons le respecter, parce que c’est la meilleure solution pour tout le monde », a expliqué l’entraîneur.
Soutient le transfert de Livakovic au FC Barcelone
La première annonce de liste de Bilic marque un changement significatif pour la Croatie, même si la présence de visages familiers comme Modric et Mateo Kovacic assure une continuité essentielle. Le groupe comprend également des noms notables tels que Josko Gvardiol et Dominik Livakovic, ce dernier ayant récemment obtenu un transfert à Barcelone. Bilic a commenté la situation du gardien, soulignant que, même s'il n'a pas encore joué cette saison, son arrivée en Catalogne constitue un exploit historique pour le football croate.
« Tu n’as de comptes à rendre à personne si tu vas à Barcelone. Un gardien croate n’a jamais défendu les buts d’un si grand club. D’un autre côté, il faut défendre. Il est trop jeune pour ne pas défendre. Il a un grand crédit en sélection, il y a déjà eu une période où il ne défendait pas à Gérone, et il a excellé avec l’équipe nationale. Il vaut mieux pour lui défendre.... Livakovic, c’est Livakovic, mais ce serait bien pour lui de défendre », a noté Bilic.
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Les défis de la Ligue des nations
La prochaine trêve internationale s’annonce comme un défi de taille pour la Croatie, qui s’apprête à affronter certaines des meilleures nations d’Europe. La Croatie lancera sa campagne le 26 septembre à l’extérieur contre la République tchèque, avant un déplacement redoutable face à l’Espagne, championne du monde et d’Europe, le 29 septembre. Le programme se conclura par un match à domicile contre l’Angleterre à Rijeka le 3 octobre, puis par le match retour face à l’Espagne à Split le 6 octobre. Il s’agit d’une série de rencontres exigeante qui mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif réuni par Bilic.
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