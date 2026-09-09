Modric est officiellement infini. Alors que le maestro du milieu de terrain fête aujourd’hui son 41e anniversaire, il le fait non seulement en tant que composant essentiel du Milan de Ruben Amorim, mais aussi comme le battement de cœur toujours vivant de l’équipe nationale croate. Malgré les nombreuses spéculations selon lesquelles sa légendaire carrière internationale s’achèverait après la récente Coupe du monde, l’ancien du Real Madrid a choisi de poursuivre son aventure avec la Croatie.

Cette décision intervient après d’importants échanges entre le joueur et le nouveau sélectionneur Slaven Bilic. « J’ai parlé longtemps à Modric. Trois heures à Zadar, puis je l’ai laissé partir. Expliquer son rôle ne serait qu’une répétition. Vous l’avez vu hier soir contre la Juventus. Il est encore le joueur le plus important du Milan. Je ne parle pas seulement de football. Il est encore le meilleur... Il n’y a pas eu de persuasion. Il jouera à un rythme qui lui convient. Pas pour nous, mais pour lui », a déclaré Bilic, comme cité par Tuttosport.