El Real Madrid ha marcado cuatro goles en dos ocasiones como local esta temporada. El Rayo ha encajado 10 goles en cuatro partidos, lo que convierte este duelo en una prueba complicada para los visitantes.

Mejores apuestas Real Madrid vs Rayo Vallecano

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.00 en 1xbet

Hándicap 3 vías - Real Madrid -2 ⭐ @ 1.90 en 1xbet

Gol o asistencia - Jude Bellingham ⭐ @ 1.77 en 1xbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Rayo Vallecano son cortesía de 1xbet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Mbappé x2, Vinícius, Bellingham - Rayo Vallecano: Camello

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu el sábado. El pitido inicial será a las 21:00 en la jornada 5 de LaLiga. Los locales jugaron ante el Inter el martes por la noche, logrando su primera victoria de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El equipo de José Mourinho es tercero en LaLiga con nueve puntos de cuatro partidos. Vencieron al Espanyol por 2-1, a la Real Sociedad por 4-1 y al Málaga por 4-0 antes de una inesperada derrota en casa del Betis, donde no lograron marcar.

Kylian Mbappé y Federico Valverde firmaron una victoria por 2-1 ante el Inter en la Champions League. Mbappé lidera la tabla de goleadores del club con cuatro tantos. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo y Andriy Lunin están todos lesionados este fin de semana.

El Rayo llega con cuatro puntos de cuatro partidos bajo las órdenes del nuevo técnico Beñat San José. Una victoria por 3-2 sobre el Racing de Santander el fin de semana pasado fue su primer triunfo de la temporada. Terminaron octavos en LaLiga el curso anterior, pero repetir ese resultado ya parece complicado.

Sergio Camello marcó dos goles en la derrota por 5-2 en el Camp Nou ante el Barcelona. Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd y el portero Augusto Batalla están todos de baja.

Alineaciones probables Real Madrid vs Rayo Vallecano

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Pelayo Fernández, Bouare, Valentín, Unai López, De Frutos, Camello, Álvaro García

Ambos conjuntos muestran fragilidad defensiva

Ambos equipos han marcado en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ellos. El Rayo marcó dos goles ante el Barcelona el mes pasado, con Sergio Camello autor de ambos tantos. El Barcelona encajaba a un ritmo similar al del Madrid.

El equipo de Mourinho ha encajado en tres de sus cuatro partidos de liga. El Inter también encontró la portería en el Bernabéu el martes.

El Rayo ha marcado en tres de sus cuatro salidas ligueras esta temporada. San José quiere que su equipo presione arriba en lugar de replegarse. Una probabilidad implícita del 50 % parece baja, dado que ambos equipos favorecen un planteamiento ofensivo.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 2.00 en 1xbet

El Madrid marca el ritmo en casa

El Real Madrid ha ganado por cuatro goles de diferencia en dos ocasiones en el Bernabéu esta temporada. Vencieron a la Real Sociedad por 4-1 y al Málaga por 4-0 ante su propia afición.

El Rayo ha encajado 10 goles en cuatro partidos de liga. Perdieron por una diferencia de tres goles (5-2) en el Camp Nou y encajaron dos más ante el Racing de Santander.

Además, el Rayo cayó 2-1 ante el Sevilla en la primera jornada. El equipo de Mourinho generó ocho ocasiones claras ante el Inter el martes. Las principales preocupaciones son un ajustado 2-1 sobre el Espanyol y esa derrota en el Betis. Este hándicap, con una probabilidad implícita del 52,6 %, puede cumplirse.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Apuesta 2: Hándicap 3 vías - Real Madrid -2 @ 1.90 en 1xbet

Bellingham, pieza central del ataque del Madrid

Jude Bellingham suma cuatro contribuciones de gol en cuatro partidos de liga. Dos goles y dos asistencias son un rendimiento notable para un centrocampista, sobre todo tras un exigente verano en el Mundial con Inglaterra.

Bellingham marcó en la victoria por 4-0 ante el Málaga el mes pasado. También recibió una nominación al Balón de Oro este año. Mourinho lo está utilizando en la posición de mediapunta, por detrás de Mbappé.

Esa posición lo sitúa en el epicentro de casi cada ataque. El Rayo no cuenta con Isi Palazón y ya ha encajado 10 goles. Su centro del campo tendrá dificultades para controlar las llegadas al área.

Pese a un porcentaje del 100 % en contribuciones de gol hasta ahora, esperamos que vuelva a intervenir en un tanto, con una probabilidad implícita del 56,50 %. Este es el valor más claro de nuestro pronóstico Real Madrid vs Rayo Vallecano del sábado.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.