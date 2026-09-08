La République tchèque lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile face à la Croatie, avec le coup d’envoi d’un calendrier exigeant dans le groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et l’Espagne, championne du monde. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour à Osijek en novembre, offrant aux supporters deux occasions d’assister à cette affiche au cours de la campagne.

La Croatie arrive comme l’une des équipes les plus régulièrement dangereuses de ce groupe, construite autour d’un noyau d’internationaux expérimentés, tandis que la République tchèque cherchera à faire valoir l’avantage du terrain devant son public à Prague.

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À quelle date a lieu le coup d’envoi de République tchèque - Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

République tchèque - Croatie se joue à la Fortuna Arena de Prague le 26 septembre 2026, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer.

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Où acheter des billets pour République tchèque - Croatie ?

Les billets pour le match à Prague sont d’abord mis à disposition via les canaux officiels de billetterie de la Fédération tchèque de football, avec une priorité généralement accordée aux membres de la fédération avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la Fédération croate de football (HNS) constituent l’équivalent pour le match retour à Osijek.

Ticombo est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de places pour le match d’ouverture à la Fortuna Arena de Prague, ainsi que des annonces pour le match retour à l’Opus Arena d’Osijek en novembre.

Voici quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Annonces vérifiées – Ticombo s’approvisionne en billets auprès d’une série de vendeurs, offrant aux acheteurs un plus large choix une fois les contingents officiels écoulés

Billets visiteurs – les contingents d’Osijek pour les supporters tchèques en déplacement sont gérés via les canaux du HNS et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées

Avec les deux nations à la lutte pour des points dans un groupe compétitif, il est recommandé de réserver tôt pour les deux rencontres, en particulier pour l’ouverture à Prague.

Combien coûtent les billets pour République tchèque - Croatie ?

La tarification officielle pour le match à Prague est fixée via les canaux de billetterie de la Fédération tchèque de football, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium disponible au prix facial tant que le contingent dure. La tarification officielle du HNS s’applique de la même manière pour le match d’Osijek.

Ticombo est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu approximatif de ce à quoi s’attendre :

Places les moins chères (Prague) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les étages supérieurs derrière les buts à la Fortuna Arena

Places milieu de gamme (Prague) : sièges centraux le long de la ligne médiane, à un niveau de prix sensiblement plus élevé

Match retour à Osijek : généralement plus abordable au prix facial que le match d’ouverture à Prague, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale dans un groupe compétitif, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Mieux vaut donc généralement réserver sa place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

République tchèque - Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la République tchèque et de la Croatie

La République tchèque aborde cette rencontre avec deux victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, ainsi qu’un nul. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 0-3 contre le Mexique lors de la Coupe du monde en juin. Plus tôt dans ce tournoi, elle a fait match nul 1-1 contre l’Afrique du Sud et a perdu 2-1 contre la Corée du Sud, même si elle avait remporté ses deux matches amicaux de préparation, 3-1 contre le Guatemala et 2-1 contre le Kosovo. Sur ces cinq rencontres, la République tchèque a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Les cinq derniers matches de la Croatie ont produit trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde. Elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0 lors de la phase de groupes, mais a subi une défaite 4-2 face à l’Angleterre. Une victoire 2-1 en amical contre la Slovénie est venue compléter la série. La Croatie a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

République tchèque - Croatie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à octobre 2025, lorsqu’elles ont fait match nul 0-0 à Prague en qualifications pour la Coupe du monde. Avant cela, la Croatie s’était imposée 5-1 à domicile lors du match de qualification de juin 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan comprend deux nuls, une victoire de la Croatie, et des résultats remontant jusqu’à un succès 4-2 de la Croatie lors d’un match amical en 2011, les cinq rencontres ayant produit un total de 15 buts.

Classement de République tchèque - Croatie

Dans le groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA, la Croatie occupe actuellement la première place, tandis que la République tchèque est deuxième avant cette rencontre d’ouverture.