De la Fuente s'oppose publiquement au souhait du Maroc et limite le Ballon d'Or aux joueurs espagnols

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a affirmé que le Ballon d'Or devait revenir à l'un des joueurs de son équipe, après le sacre à la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur a tenu une conférence de presse ce jeudi, pour évoquer, pour évoquer

les matches de la Ligue des nations de l'UEFA lors de la prochaine trêve

De la Fuente a déclaré : « Un footballeur espagnol doit remporter le Ballon d'Or cette année. Je soutiens toujours les produits nationaux, et en particulier le label "made in Spain". »

Il a poursuivi : « Nous disposons d'un niveau mondial en matière d'entraînement, de performance et de qualité. À ce propos, je remarque l'absence du nom de Mikel Oyarzabal sur la liste des nommés. Il semble que la personne chargée de noter les noms ait laissé tomber sa feuille et ne l'y ait pas inscrit. »

Le sélectionneur a ajouté : « Je pense que Lamine Yamal est capable de remporter le Ballon d'Or, parce qu'il est espagnol et que c'est un footballeur formidable. Si ce n'est pas cette année, ce sera à l'avenir ; je ne pense pas que cela lui prendra beaucoup de temps pour le remporter. Je le vois livrer des performances remarquables en ce début de saison, et nous voulons profiter de son talent pendant de nombreuses années encore. »

Après la décision de Marcos Llorente d'annoncer sa retraite de la sélection espagnole, le sélectionneur a déclaré que le joueur s'était entretenu avec lui à ce sujet et a exprimé son « respect et sa gratitude absolus » à l'égard d'un joueur avec lequel il entretient une « relation formidable ».

Interrogé sur les jeunes joueurs prometteurs comme Carlos Espí et Xavi Espart, De la Fuente a répondu : « Ils seront assurément présents à l'avenir », avant d'ajouter : « Il n'y a pas d'urgence, et nous devons respecter une génération de footballeurs qui a absolument tout gagné au cours de ces dernières années. »

Par ailleurs, il a de nouveau insisté sur la nécessité que la finale de la Coupe du monde 2030 se joue en Espagne, et sur son vif désir de diriger la sélection nationale lors de ce match, en réponse à une question sur la controverse entourant le lieu de cette rencontre décisive du tournoi qu'organiseront conjointement l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine, avait annoncé que son pays accueillerait la finale du Mondial 2030.

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