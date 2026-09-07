Une chance qu'il n'a pas trouvée au Camp Nou : un appel décisif dissipe les doutes d'une star du Barça

Dominik Livakovic, le nouveau gardien de but du Barça, a rejoint la liste de la sélection croate en vue de disputer quatre matchs de la Ligue des Nations, dont deux affrontements face à l'Espagne, aux côtés des rencontres contre la République tchèque et l'Angleterre. La sélection croate débute son parcours par une confrontation avec la République tchèque à Prague le 26 septembre, avant de se rendre en Espagne à Séville le 29 septembre, puis d'accueillir l'Angleterre à Rijeka le 3 octobre, et de conclure ses matchs par une nouvelle confrontation avec l'Espagne à Split le 6 octobre.

Un appel décisif

Le retour de Livakovic en sélection intervient alors que le gardien n'a pas encore disputé son premier match officiel avec le Barça depuis son transfert au club catalan, ce qui a poussé le sélectionneur de la Croatie, Slaven Bilic, à évoquer l'importance pour lui d'obtenir du temps de jeu.

Bilic a déclaré à propos de ses échanges avec le gardien : « Nous avons parlé, il m'a appelé deux fois. Il m'a demandé mon avis sur sa situation, et de mon côté je lui ai dit qu'il n'avait rien à justifier. »

Le sélectionneur croate a expliqué que le transfert de Livakovic au Barça représente une grande étape dans sa carrière, déclarant : « Aucun gardien de but croate n'avait auparavant rejoint un club de cette envergure. »

Mais il a en même temps insisté sur la nécessité pour le gardien de jouer des matchs, ajoutant : « D'un autre côté, tu dois jouer. Quand tu es le deuxième gardien, tu peux être aligné à tout moment, et tu dois être prêt en permanence. »

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Une confiance inébranlable

Bilic a affirmé que Livakovic bénéficie toujours d'une grande confiance en sélection, faisant référence aux performances qu'il a livrées ces dernières années, même lorsqu'il ne jouait pas régulièrement avec son équipe.

Il a déclaré, selon les propos rapportés par le journal Sport catalan : « Il a un grand crédit en sélection. Il a livré de superbes performances avec nous même lorsqu'il ne jouait pas avec Gérone, mais tu dois jouer. »

Les quatre prochains matchs offrent à Livakovic une occasion importante de retrouver le rythme de la compétition et de conserver sa forme, en attendant d'obtenir sa chance avec le Barça.

Livakovic affrontera plusieurs de ses nouveaux coéquipiers du Barça lors des deux matchs de la Croatie face à l'Espagne à Séville et à Split, puisque la liste de la sélection espagnole devrait inclure plusieurs joueurs du club catalan.

Le gardien croate pourrait également retrouver Anthony Gordon lorsque la Croatie affrontera la sélection anglaise à Rijeka.

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