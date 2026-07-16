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Dynamo Saint Petersburg
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Dynamo Saint Petersburg Overview
'맨유 선수처럼 되고 싶습니다' 리버풀 성골 유스 충격 선언! "이적에 열려 있어…인테르와 협상 중"
이적
커티스 존스
리버풀, 아놀드 이어 또 다른 '성골 유스' 떠나보낸다…'더블' 달성한 인테르서 관심, "요구 이적료 700억"
이적
커티스 존스
리버풀, 또 다른 '성골 유스' 떠나보내나…'HERE WE GO' 확인 "재계약 협상 교착 상태, PL·인테르서 관심"
이적
커티스 존스
“역사상 가장 위대한 亞 선수 흥민이 형, 저도 토트넘 떠납니다”…‘충격’ 개인합의 체결→올여름 3년 만에 세리에A 복귀 가능성
이적
굴리엘모 비카리오
韓 축구 초대박! 김민재, 이탈리아 복귀 '초읽기'→인테르·유벤투스·밀란이 원한다…"나폴리서 경험, 긍정적이고 즐거운 기억"
이적
김민재
"손흥민 위해 우승하겠다"던 낭만은 어디 가고…결국 관계 파탄→올여름 이별 선언 "시즌 끝날 때까지만 최선 다할 것"
이적
굴리엘모 비카리오
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