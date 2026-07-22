Klub Barcelona telah menentukan alternatif utama mereka jika gagal mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah upaya manajemen Katalan untuk memperkuat lini serang.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", penyerang asal Uruguay Darwin Nunez, penyerang Al Hilal Saudi, menjadi opsi paling tepat saat ini bagi manajemen Barcelona jika transfer Alvarez tersendat, yang tetap menjadi prioritas utama klub meski ada penolakan resmi dari Atletico Madrid.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen Al Hilal terbuka terhadap kepergian Nunez, menegaskan bahwa sang pemain memiliki tawaran dari klub-klub Turki dan klub-klub luar lainnya, serta bahwa negosiasi berjalan dengan baik saat ini, terutama dengan keinginan pelatih Simone Inzaghi untuk memperkuat skuad tim dengan lebih dari satu transfer selama periode mendatang.

Nunez (26 tahun) mengejutkan kalangan sepak bola dengan kembalinya ia ke latihan Al Hilal beberapa hari lalu, setelah berakhirnya periode istirahat pasca Piala Dunia, dan itu terjadi meski telah berbulan-bulan negosiasi berlangsung terkait pemutusan kontraknya secara damai.

Nunez dan para agennya terus memantau pergerakan Barcelona dari dekat, di mana klub Katalan itu mencari penyerang baru di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Ferran Torres dan ketertarikan Paris Saint-Germain untuk mendatangkannya.

Nunez dianggap sebagai opsi "berbiaya rendah" bagi Barcelona, mengingat kemungkinan untuk mendatangkannya dengan harga murah, setelah ia bergabung dengan kamp persiapan Al Hilal di Austria pada Jumat lalu, sembari menunggu penentuan nasibnya.

Masa depan penyerang asal Uruguay itu bersama Al Hilal masih belum jelas, terutama karena ia belum memainkan satu pun pertandingan resmi sejak 16 Februari lalu, setelah dicoret dari daftar pemain asing di Liga Saudi dan piala-piala domestik untuk memberi ruang bagi pendaftaran Karim Benzema, sehingga partisipasinya hanya terbatas pada Liga Champions Asia.

Kelanjutannya tetap dipertanyakan, di tengah bertahannya staf teknis yang sama di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi, yang merupakan pengambil keputusan pencoretannya, hal yang membuka pintu bagi kemungkinan kembali ke Eropa melalui gerbang Barcelona.