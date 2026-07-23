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Barcelona menunggu langkah selanjutnya dari Julian Alvarez menjelang batas waktu transfer, sementara juara La Liga itu tetap bersiap
Laporta memulai hitungan mundur
Laporta semakin menekan Alvarez dengan menegaskan bahwa minat klub terhadap penyerang asal Argentina tersebut memiliki batas waktu yang pasti. Blaugrana dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar €100 juta, namun mereka tidak ingin agar proses perburuan ini mengganggu strategi perekrutan mereka secara keseluruhan yang dipimpin oleh direktur olahraga Deco.
Menurut AS, presiden telah menetapkan batas waktu hingga akhir Juli untuk menyelesaikan saga transfer Alvarez. Ultimatum ini dimaksudkan untuk mencegah saga yang berlarut-larut yang dapat membuat juara La Liga kekurangan pemain jika kesepakatan gagal terwujud menjelang penutupan jendela transfer.
- Getty Images
Atlético tetap teguh pada sikapnya terkait penjualan
Di sisi lain, Atlético tidak menunjukkan tanda-tanda goyah di bawah tekanan dari Katalonia. Pihak manajemen di Metropolitano secara konsisten menegaskan bahwa striker andalan mereka tidak akan dijual dengan harga berapa pun, terlepas dari angka-angka yang disebutkan di media. Los Rojiblancos saat ini menolak untuk mempertimbangkan negosiasi apa pun, dan menganggap tawaran sebesar €100 juta itu tidak relevan dengan rencana masa depan mereka.
Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico, sangat vokal dalam mengkritik taktik klub Catalan tersebut, dengan mengatakan: “Saya cukup mengenal lingkaran dalam klub rival itu untuk menyadari bahwa mereka bertindak di hadapan media dan para penggemar sebagai bagian dari sirkus pribadi mereka sendiri, jadi hal itu tidak menyinggung saya.”
“Saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan ketua mereka, dan saya secara tegas meminta dia untuk menghentikan hal itu, dengan menegaskan bahwa Julián tidak dijual.”
Sementara itu, presiden Enrique Cerezo membalas klaim terbaru dari Laporta. “Joan Laporta adalah teman baik, dia presiden yang hebat, dan dia tahu betul, seperti halnya kalian semua, di mana Julián Alvarez akan bermain tahun depan,” katanya.
Kini giliran Julian yang bertindak
Dengan kedua klub yang tetap teguh pada posisi masing-masing, sorotan kini sepenuhnya kembali tertuju pada Alvarez sendiri. Penyerang tersebut telah memberikan isyarat mengenai masa depannya selama Piala Dunia, dengan menyatakan keinginannya untuk pindah klub guna mewujudkan "mimpinya," namun ia tetap bungkam sejak turnamen berakhir untuk menghindari kontroversi lebih lanjut.
Barcelona yakin bahwa permintaan resmi dari sang pemain adalah satu-satunya hal yang dapat memecahkan kebuntuan saat ini. Tanpa tekanan langsung dari Alvarez, harapan akan adanya negosiasi antara kedua klub dianggap sebagai angan-angan belaka.
- Getty Images
Momen-momen krusial bagi perencanaan Deco
Seiring mendekatnya batas waktu bulan Juli, ketegangan terasa kental di kalangan semua pihak yang terlibat dalam pertarungan transfer yang berisiko tinggi ini. Departemen olahraga Barcelona membutuhkan kepastian untuk melanjutkan negosiasi dengan Alvarez atau beralih ke alternatif-alternatif “menarik” mereka. Deco sangat ingin skuadnya sudah stabil sebelum kompetisi dimulai, dan waktu yang terus berjalan kini menjadi musuh terbesarnya. Segala hal kini mengarah pada kembalinya Alvarez ke Madrid yang diwarnai ketegangan begitu ia menyelesaikan liburannya pasca-Piala Dunia.
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