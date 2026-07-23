Barcelona menunggu langkah selanjutnya dari Julian Alvarez menjelang batas waktu transfer, sementara juara La Liga itu tetap bersiap

Di sisi lain, Atlético tidak menunjukkan tanda-tanda goyah di bawah tekanan dari Katalonia. Pihak manajemen di Metropolitano secara konsisten menegaskan bahwa striker andalan mereka tidak akan dijual dengan harga berapa pun, terlepas dari angka-angka yang disebutkan di media. Los Rojiblancos saat ini menolak untuk mempertimbangkan negosiasi apa pun, dan menganggap tawaran sebesar €100 juta itu tidak relevan dengan rencana masa depan mereka.

Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico, sangat vokal dalam mengkritik taktik klub Catalan tersebut, dengan mengatakan: “Saya cukup mengenal lingkaran dalam klub rival itu untuk menyadari bahwa mereka bertindak di hadapan media dan para penggemar sebagai bagian dari sirkus pribadi mereka sendiri, jadi hal itu tidak menyinggung saya.”

“Saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan ketua mereka, dan saya secara tegas meminta dia untuk menghentikan hal itu, dengan menegaskan bahwa Julián tidak dijual.”

Sementara itu, presiden Enrique Cerezo membalas klaim terbaru dari Laporta. “Joan Laporta adalah teman baik, dia presiden yang hebat, dan dia tahu betul, seperti halnya kalian semua, di mana Julián Alvarez akan bermain tahun depan,” katanya.