Bintang Argentina Tinggalkan La Liga karena Tawaran dari Brasil

Pemain asal Argentina, Thiago Almada, semakin dekat untuk meninggalkan klubnya, Atletico Madrid, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung ini.

Menurut "surat kabar AS", klub Brasil, Flamengo, telah memasuki tahap negosiasi lanjutan untuk merekrut Almada, sementara Atletico Madrid menantikan perolehan 27 juta euro dari kesepakatan tersebut.

Flamengo pun telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait persyaratan personal, setelah mendapatkan lampu hijau dari Atletico Madrid untuk bernegosiasi dengan para perwakilannya.

Klub asal ibu kota Spanyol itu sebelumnya merekrut Almada satu tahun lalu, setelah musim gemilang yang ia tampilkan bersama Lyon, di mana mereka membayar 20 juta euro untuk memperoleh 50% dari haknya.

Namun, sang pemain tidak tampil sesuai ekspektasi selama musim pertamanya mengenakan kostum Atletico Madrid, sehingga klub mulai mencari jalan keluar baginya bahkan sebelum Piala Dunia bergulir, guna menghindari penurunan nilai pasarnya lebih jauh.

Dalam kaitan ini, Mateo Alemany menetapkan harga kepergiannya dengan nilai yang sama seperti yang dibayarkan klub untuk merekrutnya. Akan tetapi, Flamengo, yang memiliki hubungan kuat dengan Atletico Madrid, bertekad untuk menaikkan penawarannya.

Sumber-sumber menegaskan kepada surat kabar AS bahwa kesepakatan ini bisa dituntaskan dengan nilai total yang mendekati 27 juta euro (30 juta dolar). Hingga saat ini, yang tersisa hanyalah kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran, yang diperkirakan tidak akan menjadi penghalang bagi rampungnya transaksi ini.

Flamengo berkeinginan kembali bersaing memperebutkan seluruh gelar, dan mereka siap menggelontorkan dana besar lagi pada musim panas ini.

Setelah kembalinya Lucas Paqueta yang bersejarah pada awal tahun, kini tiba giliran Thiago Almada, yang akan menandatangani kontrak jangka panjang selama empat musim hingga tahun 2030.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Raisa Simplicio, para perwakilan sang pemain akan menuju Rio de Janeiro pada akhir pekan ini untuk memberikan sentuhan akhir pada kesepakatan tersebut serta mewujudkan keinginan terakhir pelatih Leonardo Jardim.