Der Saudi Super Cup kommt nach Kuwait: In einem Viererturnier kämpfen die Spitzenklubs Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah und Al-Kholood um den ersten Titel der Saison. Der Wettbewerb wurde 2013 erstmals ausgetragen und hat sich vom traditionellen Auftaktspiel zu einem hochkarätigen K.-o.-Turnier entwickelt, das an renommierten Spielstätten weltweit stattfindet.
GOAL hat alle wichtigen Spielinformationen und geprüften Buchungsmöglichkeiten zusammengestellt, damit Ihr Euch jetzt noch Plätze sichern könnt, bevor die verfügbaren Kontingente vergriffen sind.
Wann findet der Saudi Super Cup statt?
Die 13. Ausgabe des Saudi Super Cup findet vom 19. bis zum 23. Dezember in Kuwait statt. Auf dem Programm stehen zwei spannende Halbfinals und das Finale.
Datum und Uhrzeit
Spiel
Spielort
Tickets
Samstag, 19. Dezember 2026, 20.00 Uhr
Al-Qadsiah gegen Al-Ahli (Halbfinale 1)
Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait-Stadt
Sonntag, 20. Dezember 2026, 20.00 Uhr
Al-Nassr gegen Al-Kholood (Halbfinale 2)
Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait-Stadt
Mittwoch, 23. Dezember 2026, 20.00 Uhr
Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2
Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait-Stadt
Wo kann man Tickets für den Saudi Super Cup kaufen?
Offizielle Tickets für den Saudi Super Cup werden online über Webook verkauft, den offiziellen Ticketpartner des Turniers in Kuwait. Im regulären Vorverkauf gibt es Karten für verschiedene Sitzplatzkategorien sowie Turnierpässe.
Sollten die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig an Plätze zu kommen. Über Grintahub können Fans geprüfte Sitzplätze direkt von anderen Fans kaufen, die die Spiele nicht mehr besuchen können.
Wie viel kosten Tickets für den Saudi Super Cup?
Offizielle Einzeltickets für die Halbfinalspiele sind bei Webook ab etwa 120 SAR (10 KWD) erhältlich. Turnierpässe für beide Halbfinals und das Finale kosten ab rund 305 SAR (25 KWD).
Sollten die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig an Plätze zu kommen. Dort beginnen die Angebote auf dem Zweitmarkt bei rund 150 SAR, abhängig von den Preisen der Verkäufer und der Verfügbarkeit in den jeweiligen Kategorien.
Alles Wissenswerte zum Saudi Super Cup
- Spielstätte: Alle Spiele finden im Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait-Stadt statt. Für die Anstöße um 20.00 Uhr öffnen die Stadiontore bereits um 17.00 Uhr Ortszeit. So bleibt den Fans ausreichend Zeit für die Sicherheitskontrollen.
- Modus: Der Wettbewerb wird im K.-o.-System mit zwei Halbfinals und einem Finale ausgetragen. Ein Einzelticket berechtigt nur zum Besuch des jeweiligen Spieltags, sofern Ihr keinen offiziellen Turnierpass habt.
- Fanbereiche: Die Sitzplätze im Stadion sind in getrennte Bereiche für die Vereine aufgeteilt. Achtet beim Kauf darauf, die für Euer bevorzugtes Team vorgesehene Tribüne auszuwählen.
- Anreise und Grenzübertritt: Kuwait liegt in derselben Zeitzone wie Saudi-Arabien. Fans, die mit dem Auto anreisen, können die Grenzübergänge Al-Khafji und Ar-Ruqi nutzen. Zudem gibt es täglich regionale Flüge zum internationalen Flughafen Kuwait.
- Digitale Tickets: Alle Eintrittskarten werden digital ausgestellt. Stellt vor der Ankunft an den Drehkreuzen sicher, dass Eure digitale Wallet oder Ticket-App installiert und aktualisiert ist.