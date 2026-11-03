Der Saudi Super Cup kommt nach Kuwait: In einem Viererturnier kämpfen die Spitzenklubs Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah und Al-Kholood um den ersten Titel der Saison. Der Wettbewerb wurde 2013 erstmals ausgetragen und hat sich vom traditionellen Auftaktspiel zu einem hochkarätigen K.-o.-Turnier entwickelt, das an renommierten Spielstätten weltweit stattfindet.

GOAL hat alle wichtigen Spielinformationen und geprüften Buchungsmöglichkeiten zusammengestellt, damit Ihr Euch jetzt noch Plätze sichern könnt, bevor die verfügbaren Kontingente vergriffen sind.

Wann findet der Saudi Super Cup statt?

Die 13. Ausgabe des Saudi Super Cup findet vom 19. bis zum 23. Dezember in Kuwait statt. Auf dem Programm stehen zwei spannende Halbfinals und das Finale.

Datum und Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Samstag, 19. Dezember 2026, 20.00 Uhr Al-Qadsiah gegen Al-Ahli (Halbfinale 1) Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait-Stadt Tickets Sonntag, 20. Dezember 2026, 20.00 Uhr Al-Nassr gegen Al-Kholood (Halbfinale 2) Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait-Stadt Tickets Mittwoch, 23. Dezember 2026, 20.00 Uhr Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait-Stadt Tickets

Wo kann man Tickets für den Saudi Super Cup kaufen?

Offizielle Tickets für den Saudi Super Cup werden online über Webook verkauft, den offiziellen Ticketpartner des Turniers in Kuwait. Im regulären Vorverkauf gibt es Karten für verschiedene Sitzplatzkategorien sowie Turnierpässe.

Sollten die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig an Plätze zu kommen. Über Grintahub können Fans geprüfte Sitzplätze direkt von anderen Fans kaufen, die die Spiele nicht mehr besuchen können.

Wie viel kosten Tickets für den Saudi Super Cup?

Offizielle Einzeltickets für die Halbfinalspiele sind bei Webook ab etwa 120 SAR (10 KWD) erhältlich. Turnierpässe für beide Halbfinals und das Finale kosten ab rund 305 SAR (25 KWD).

Sollten die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig an Plätze zu kommen. Dort beginnen die Angebote auf dem Zweitmarkt bei rund 150 SAR, abhängig von den Preisen der Verkäufer und der Verfügbarkeit in den jeweiligen Kategorien.

Alles Wissenswerte zum Saudi Super Cup