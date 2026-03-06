Der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2026 wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Das Rennen um diese prestigeträchtige Krone ist für Fans und Tipper gleichermaßen eines der spannendsten Highlights und gehört traditionell zu den beliebtesten Wettmärkten des Turniers.

Die legendären Angreifer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind immer noch mit von der Partie. Aber auch die ehemaligen Gewinner Kylian Mbappé und Harry Kane nehmen in den aktuellen Quoten für den Torschützenkönig der WM 2026 wieder Spitzenplätze ein.

In dieser Analyse schauen wir uns die aktuellen Favoriten und einige interessante Außenseiter vor dem Turnierstart im Sommer genauer an. Zudem erhältst Du wertvolle Strategie-Tipps, um in diesem speziellen Wettmarkt den besten Value zu finden.

Aktuelle WM 2026 Torschützenkönig Quoten: Die Top-Favoriten

Mbappé geht mit einer Quote von etwa 7,00 als Favorit ins Rennen um den Goldenen Schuh. Harry Kane folgt ihm in den Wettmärkten dicht auf den Fersen. Auch Erling Haaland und Lamine Yamal mischen vor ihrer jeweils ersten Weltmeisterschaft ordentlich mit.

Die Quoten in diesem Markt spiegeln verschiedene Faktoren wider, darunter die Kaderstärke der Nationalmannschaft, die erwartete Spielzeit und die Schwierigkeit der Gruppe. Verletzungen oder Formschwankungen bis zum Juni könnten noch für deutliche Quotenänderungen sorgen. Prüfe daher regelmäßig die aktuellen Werte bei den lizenzierten Buchmachern.

Spieler Nationalteam Position Quote Notizen Kylian Mbappé Frankreich Sturm 7.00 Überragende WM-Bilanz Harry Kane England Sturm 8.00 Gewinner des Goldenen Schuhs 2018 Lionel Messi Argentinien Sturm 13.00 Immer noch der Schlüsselspieler beim Titelverteidiger Erling Haaland Norwegen Sturm 15.00 WM-Debütant mit Wahnsinns-Zahlen im Verein Lamine Yamal Spanien Flügel 15.00 Furchtloser Teenager mit zunehmender Torgefahr Cristiano Ronaldo Portugal Sturm 21.00 Die letzte Chance auf den WM-Thron

So funktionieren Wetten auf den WM-Torschützenkönig 2026

Der Gewinner des Goldenen Schuhs wird ausschließlich durch die erzielten Tore während des Endrundenturniers ermittelt. Tore aus der Qualifikation oder den Play-off-Spielen zählen nicht für diesen Wett Tipp.

Sollte am Ende Gleichstand herrschen, gewinnt der Spieler mit den meisten Torvorlagen (Assists) den Goldenen Schuh. Sind auch diese Zahlen identisch, geht die Auszeichnung an den Spieler, der die wenigsten Einsatzminuten benötigt hat.

Es lohnt sich, die spezifischen Regeln und AGB der Buchmacher für Wetten auf den WM-Topscorer zu prüfen. Einige Anbieter zahlen bei Gleichstand an mehrere Gewinner aus (Dead Heat Rules), während andere nur den offiziellen Gewinner der FIFA-Trophäe werten.

Abseits dieses Marktes kannst Du natürlich auch auf den besten Torschützen der jeweiligen Teams oder auf Torschützen in einzelnen Partien setzen.

WM 2026 Favoriten auf den Goldenen Schuh: Einzelanalyse

Die Anwärter auf den Titel spielen meist für Teams, denen man mindestens den Einzug ins Viertelfinale zutraut. Daher stehen die Top-Angreifer aus Spanien, Frankreich, England und Argentinien ganz oben auf der Liste.

Kylian Mbappé – Quote ca. 7,00 auf den Goldenen Schuh 2026

Bei seiner dritten WM in Folge wird Mbappé wieder der Fixpunkt im französischen Angriff sein. Seine Bilanz bei diesem Turnier ist atemberaubend: 12 Tore in 14 Einsätzen. Mit 38 Toren in 33 Spielen für Real Madrid in dieser Saison ist er in absoluter Topform. Da Frankreich 2018 und 2022 jeweils das Finale erreichte und wohl wieder weit kommen wird, ist es absolut logisch, dass der 27-Jährige als Top-Favorit startet.

Harry Kane – Quote ca. 8,00 auf den Goldenen Schuh 2026

Kane liegt in den Quoten nur knapp hinter Mbappé und darf keinesfalls ignoriert werden. Englands Elfmeterschütze erzielte 2018 sechs Treffer und sicherte sich damals die Krone. Die "Three Lions" haben heute einen noch stärkeren Kader als vor acht Jahren und treffen in der Gruppenphase erneut auf Außenseiter Panama.

Da dies jedoch das letzte Gruppenspiel für das Team von Thomas Tuchel ist, könnte Kane geschont werden, falls das Weiterkommen bereits feststeht. Das solltest Du bei Deinem Wett Tipp bedenken, aber der treffsichere Bayern-Stürmer bietet dennoch einen guten Value.

Lionel Messi – Quote ca. 13.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Auch Argentinien wird die Belastung von Messi steuern müssen, der während des Turniers 39 Jahre alt wird. Es ist denkbar, dass er im letzten Gruppenspiel gegen den Außenseiter Jordanien eine Pause erhält.

Dennoch bleibt der Mann von Inter Miami der Dreh- und Angelpunkt. Mit acht Treffern war er der beste Torschütze der südamerikanischen Qualifikation. Befreit vom Druck des fehlenden WM-Titels könnte Messi eines seiner besten Turniere spielen.

Erling Haaland – Quote ca. 15.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Mit unglaublichen 16 Toren in der europäischen Qualifikation ist Haaland definitiv ein Kandidat. Er hat zudem 22 Mal in der aktuellen Premier-League-Saison getroffen und führt Norwegens Offensive an.

Allerdings wurde das Team von Ståle Solbakken in eine extrem schwere Gruppe mit Frankreich und dem Senegal gelost. Das allein deutet darauf hin, dass die Quote auf den wuchtigen Stürmer für den Gesamtsieg nur bedingt Value bietet.

Value-Picks und Geheimtipps für den Goldenen Schuh 2026

Obwohl Kane und Mbappé die letzten beiden Titel holten, geht der Goldene Schuh nicht immer an die absoluten Superstars. Vor 2018 hießen die Gewinner Miroslav Klose, Thomas Müller und James Rodríguez.

Ein oder zwei starke Auftritte gegen schwächere Gegner in der Vorrunde können den Unterschied machen. Value findet man oft bei Offensivspielern mit Quoten zwischen 15,00 und 40,00.

Mikel Oyarzabal – Value-Tipp (ca. 34,00)

Er hat sich als erste Wahl im Sturm von Mitfavorit Spanien etabliert. Oyarzabal profitiert von den Zuspielen von Pedri und Yamal. Der Mann von Real Sociedad traf in der Qualifikation alle 74 Minuten und erzielte das Siegtor im EM-Finale 2024 – er kann also die ganz große Bühne.

João Pedro – Value-Tipp (ca. 34,00)

Brasilien trifft in Gruppe C auf Haiti, eines der schwächsten Teams. Das ist die Chance für João Pedro, sich früh an die Spitze zu setzen. Da Rodrygo verletzt fehlt, hat der Chelsea-Stürmer beste Karten auf einen Stammplatz. Mit neun Toren in seinen letzten neun Vereinsspielen ist der 24-Jährige bereit für den nächsten Schritt.

Vinícius Júnior – Value-Tipp (ca. 26,00)

Ein weiterer Brasilianer in Topform. Der 25-Jährige traf zuletzt sechsmal in sechs Spielen für Real Madrid. Im Gegensatz zu Pedro ist er als Starter gesetzt. Auch wenn seine Torquote im Nationalteam bisher ausbaufähig war, weiß Carlo Ancelotti genau, wie er ihn einsetzen muss.

Luis Díaz – Value-Tipp (ca. 51,00)

Viel hängt davon ab, wie weit Kolumbien kommt, aber Díaz hat enormes Potenzial. Der Flügelstürmer spielt bei Bayern München mit 13 Toren in 23 Bundesliga-Spielen die Saison seines Lebens. Gegen Gegner wie Usbekistan in der Gruppe könnte er ordentlich vorlegen.

Englische Nationalspieler im Rennen um den Titel 2026

Neben Kane könnten auch andere Engländer in Nordamerika glänzen. Tuchels Kaderdichte und die wahrscheinliche Rotation sind jedoch Hürden für den Kampf um den Goldenen Schuh.

Bukayo Saka

England hat viele starke 10er, aber auf den Außenbahnen ist der Konkurrenzkampf geringer. Das macht Sakas Rolle auf dem rechten Flügel sicher. Der Arsenal-Star traf bei der WM 2022 dreimal in nur vier Spielen.

In einem größeren Turnierformat könnte er diese Marke knacken, falls England das Halbfinale erreicht. Es ist schwer vorstellbar, dass er Kane überholt, aber als Each-Way-Wette (Quote 34,00 bis 51,00) ist er interessant.

Strategie-Tipps für Wetten auf den WM-Torschützenkönig

Wetten auf den Goldenen Schuh erfordern eine langfristige Planung und unterscheiden sich von Einzelwetten auf Spiele. Vier Teams werden bei der WM 2026 insgesamt acht Spiele bestreiten. Es ist daher essenziell, die Turnierdynamik zu verstehen.

Achte auf "Mismatches" in der Gruppenphase: Top-Stürmer könnten gegen Teams wie Curaçao oder Haiti massiv scoren.

Top-Stürmer könnten gegen Teams wie Curaçao oder Haiti massiv scoren. Priorisiere Spieler von Top-Teams: Wer vor dem Achtelfinale ausscheidet, hat kaum Chancen auf den Titel.

Wer vor dem Achtelfinale ausscheidet, hat kaum Chancen auf den Titel. Suche nach den Elfmeterschützen: Strafstöße sind oft das Zünglein an der Waage.

Strafstöße sind oft das Zünglein an der Waage. Rotation beachten: Ältere Stars wie Kane, Messi oder Ronaldo könnten öfter geschont werden als früher.

Ältere Stars wie Kane, Messi oder Ronaldo könnten öfter geschont werden als früher. Offensive Spielweise: Setze auf Teams, die viele Chancen kreieren.

Setze auf Teams, die viele Chancen kreieren. Stammplatz-Garantie: Viele Favoriten haben eine enorme Tiefe im Kader – achte darauf, wer sicher startet.

Viele Favoriten haben eine enorme Tiefe im Kader – achte darauf, wer sicher startet. Fitness-Check: Wer kommt aus einer anstrengenden Vereinssaison? Verletzungen und Erschöpfung sind entscheidend.

Wer kommt aus einer anstrengenden Vereinssaison? Verletzungen und Erschöpfung sind entscheidend. Risiko streuen: Kombiniere Tipps auf den Torschützenkönig mit Wetten auf den besten Torschützen eines einzelnen Teams.

WM 2026 Torschützenkönig FAQ

Zählen Tore in der Verlängerung und im Elfmeterschießen?

Tore in der Verlängerung zählen für das Gesamtergebnis. Auch Elfmeter während der regulären Spielzeit oder Verlängerung zählen. Tore aus einem offiziellen Elfmeterschießen (nach 120 Minuten) werden jedoch nicht für den Goldenen Schuh gewertet.

Zählen Tore im Spiel um Platz 3?

Ja. Das Spiel der Halbfinal-Verlierer zählt voll in die Wertung ein und ist oft eine gute Gelegenheit für Spieler, ihr Torkonto noch einmal aufzustocken.

Welchen Einfluss hat das neue 48-Team-Format?

Es nehmen mehr vermeintlich schwächere Nationen teil, was den Top-Stürmern mehr Chancen in der Vorrunde bietet. Zudem gibt es eine zusätzliche K.-o.-Runde, was bedeutet, dass man dieses Jahr wahrscheinlich mehr Tore für den Sieg benötigen wird.

Können auch Mittelfeldspieler oder Verteidiger gewinnen?

Es ist möglich, aber selten. Das letzte Beispiel war James Rodríguez 2014 als offensiver Mittelfeldspieler. Ein Verteidiger hat den Goldenen Schuh noch nie gewonnen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Wette auf den Torschützenkönig?

Frühzeitige Wetten bieten oft die besten Quoten (Value), bergen aber das Risiko von Verletzungen. Sobald das Turnier läuft, passen sich die Quoten nach jedem Spieltag drastisch an.

