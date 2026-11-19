Lens-Spielmacher Florian Thauvin hat seine Vorlagenbilanz der vergangenen Saison schon nach zehn Spielen übertroffen. Kann er sich den Titel für die meisten Vorlagen der Ligue 1 in dieser Spielzeit sichern?

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Markt für die meisten Vorlagen Quote Florian Thauvin (Lens) 2.00 Cristian Casseres Jr (Toulouse) 7.00 Lassine Sinayoko (Paris FC) 13.00

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Florian Thauvin – Lens

Vor dem Start der Ligue-1-Saison galt Florian Thauvin als Außenseiter im Rennen um die Auszeichnung für die meisten Vorlagen. Diese Quoten entsprachen einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 9 %, die Saison 2026/27 an der Spitze der Wertung zu beenden. Nach sieben Vorlagen in seinen ersten zehn Ligaauftritten liegt die implizite Wahrscheinlichkeit des 33-Jährigen inzwischen bei 50 %.

Bevor wir uns die Daten hinter Thauvins Argument ansehen, lohnt sich der Hinweis, dass die klassischen Anwärter auf diese Auszeichnung in dieser Saison gar nicht im Rennen sind.

Khvicha Kvaratskhelia fällt verletzungsbedingt aus, während Paris Saint-Germain seine kreative Leistung unter den fitten Spielern aufgeteilt hat. Der Georgier lag zu Saisonbeginn bei einer Wahrscheinlichkeit von 12 %, während Fabian Ruiz bei 14 % lag und nur zwei Vorlagen in acht Einsätzen verzeichnete.

Thauvins Zahlen sind beeindruckend, denn vier seiner sieben Vorlagen, also 57 %, entstanden aus dem offenen Spiel. Er liegt mit 31 kreierten Chancen gemeinsam an der Spitze der Ligue 1. Zudem führt er sowohl beim xA-Wert (erwartete Vorlagen) mit 4,14 als auch beim xA-Wert aus dem offenen Spiel mit 3,27.

Thauvin hat zudem bei allen drei Standardtoren von Lens in dieser Saison die Vorlage geliefert. Insgesamt war er an 12 der 17 Ligatore von Lens beteiligt, wovon sieben Vorlagen waren.

Lens hat mit fünf Treffern die meisten Kopfballtore der Liga erzielt, und Thauvin hat daran großen Anteil. Er liegt bei den Gesamtflanken mit 38 auf Platz drei und bei den erfolgreichen Flanken mit 12 auf Platz zwei.

Thauvin belegt mit acht kreierten Chancen nach eigenen Dribblings den zweiten Platz und führt mit drei Vorlagen nach eigenen Dribblings diese Wertung an. Diese Mischung aus Offensivspiel und Standardsituationen macht ihn zu einer verlässlichen Quelle für Vorlagen.

Cristian Casseres Jr – Toulouse

Toulouses Mittelfeldspieler Cristian Casseres startete die Saison mit einer Wahrscheinlichkeit von 11 %, die meisten Vorlagen zu sammeln. Seine starke Leistung in den ersten zehn Spielen der Ligue 1 hat diesen Wert jedoch auf 14 % erhöht. Der Venezolaner hat seine Bilanz aus der Vorsaison bereits verdoppelt, wobei noch zwei Drittel der Saison ausstehen.

Er liegt mit sechs Vorlagen auf dem zweiten Platz der Tabelle und übertrifft dabei seinen xA-Wert (erwartete Vorlagen) von 2,64. Der Mittelfeldspieler ist mit 31 kreierten Chancen derzeit mit Thauvin gleichauf, doch seine 22 Chancen aus dem offenen Spiel liegen nur hinter Amine Sbai an zweiter Stelle.

Interessanterweise hat Casseres in einer einzelnen Ligasaison noch nie mehr als vier Vorlagen verzeichnet. Es bleibt abzuwarten, ob er an seine aktuelle Form anknüpfen kann.

Er hat mehr Minuten gespielt als jeder andere Spieler auf dieser Liste, nämlich 900. Zudem versuchte in der Ligue 1 nur Vitinha (915) mehr Pässe im offenen Spiel als Casseres mit 846, während seine 272 Pässe im letzten Drittel die meisten der Liga sind. Das Risiko einer Wette auf ihn liegt darin, dass seine tatsächlichen Zahlen seine erwarteten Werte übertreffen, was sich im Laufe der Saison ausgleichen dürfte.

Toulouse liegt mit 15 erzielten Toren auf Platz acht der Torschützenliste, nur zwei Treffer hinter dem Total von Lens. Der xG-Wert (erwartete Tore) pro 90 Minuten liegt bei 1,81, der viertbeste Wert der Liga. Der Schnitt von 1,5 Toren pro Spiel legt nahe, dass Casseres in der Offensivdiskussion stets eine Rolle spielen wird.

Eine Wette auf ihn für die Auszeichnung ist eine solide langfristige Alternative, zumal er an 40 % aller Ligue-1-Tore von Toulouse mit einer Vorlage beteiligt war.

Lassine Sinayoko – Paris FC

Nach seinem Start bei Auxerre im Alter von 20 Jahren erlebte Lassine Sinayoko in der Saison 2025/26 seinen Durchbruch. Der Angreifer aus Mali erzielte zwölf Tore und verzeichnete vier Vorlagen in 32 Ligue-1-Einsätzen. Diese Zahlen führten dazu, dass sich Paris FC im Sommer seine Dienste sicherte, und er hat seither nicht enttäuscht.

Sinayoko hat in dieser Saison bereits fünf Vorlagen in der Ligue 1 aus seinen zehn Einsätzen. Da er allerdings ein Stürmer ist, ist seine Torgefahr deutlich stärker ausgeprägt als seine Kreativität.

Lassine führt mit neun Toren in zehn Spielen die Torschützenliste an, bleibt aber auch ein Anwärter auf die Vorlagen-Auszeichnung. Seine implizite Wahrscheinlichkeit, die Vorlagenwertung anzuführen, ist von 9 % vor Saisonbeginn auf 8 % zur Länderspielpause gesunken.

Bemerkenswert ist zudem, dass Sinayoko in diesem Länderspielfenster in Malis beiden Qualifikationsspielen zur Afrika-Cup-Qualifikation eine weitere Vorlage beisteuerte. Er liegt auf Platz drei der Vorlagenwertung, doch all seine fünf Vorlagen entstanden aus dem offenen Spiel, der höchste Wert aller Spieler in der Ligue 1.

Die 21 kreierten Chancen bringen ihn auf Platz vier der Liga, wobei jede einzelne davon aus dem offenen Spiel entstand.

Die bisher beste Vorlagenbilanz des Angreifers stammt aus der Saison 2024/25, als er auf acht kam, also nur drei mehr, als er jetzt schon hat. Sein Wert von 0,52 Vorlagen pro 90 Minuten deutet darauf hin, dass seine Kreativität im Saisonverlauf nachlassen könnte.

Zudem liegt Sinayokos xA-Wert (erwartete Vorlagen) nur bei 1,31, was zeigt, dass er seine Erwartungswerte deutlich übertroffen hat. Eine Wette darauf, dass er mit den beiden anderen mithalten kann, ist daher nicht ratsam, zumal er seine Chancen ja selbst verwertet.

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