Michael Olise und Rayan Cherki kehren zu ihren Vereinen zurück, nachdem sie zuvor für ihr Nationalteam großartigen Fußball gezeigt haben.

Wochenend-Wettmärkte Quote Rayan Cherki Tor oder Vorlage vs. Liverpool 2.10 Michael Olise Torschütze vs. Augsburg 1.91

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Französische Angreifer treffen für Klub und Nationalmannschaft

Zinedine Zidanes Amtszeit als Frankreichs Trainer begann mit einem 1:0-Sieg in der Türkei. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Kylian Mbappe, die zu seinem Rückzug aus dem Kader führte. Das weckte Zweifel daran, wie Frankreich das Doppel gegen Belgien bewältigen würde, eingerahmt von einem Heimspiel gegen Italien.

Frankreich verfügte in diesem Kader jedoch über mehr als genug Offensivqualität, um damit zurechtzukommen. Michael Olise, Rayan Cherki und Desire Doue glänzten, während Les Bleus die Kontrolle in ihrer Nations-League-Gruppe übernahmen. Mit 10 Punkten aus vier Spielen liegt Zidanes Mannschaft voll auf Kurs für einen Platz im Viertelfinale.

Michael Olise ist mit vier Toren in dieser Saison gemeinsam bester Torschütze der Bundesliga. Der Bayern-München-Flügelspieler legte in vier Nations-League-Spielen vier Tore und zwei Vorlagen nach. Mit sieben Toren in seinen letzten fünf Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft dürfte der 24-Jährige Augsburgs Abwehr an diesem Wochenende beschäftigt halten.

Der Ex-Crystal-Palace-Profi glänzte, als sein Nationalteam am Montag innerhalb von 14 Minuten gleich vier Treffer gegen Belgien erzielte. Er ist jedoch nicht der einzige französische Offensivspieler, der nach der Länderspielpause direkt durchstarten dürfte.

Auch Doue steuerte drei Torbeteiligungen gegen Belgien bei. Er läuft für PSG in einer günstigen Heimpartie am Samstag gegen Le Mans in der Ligue 1 auf.

Cherki wiederum nimmt diesen Schwung mit in Manchester Citys Premier-League-Duell gegen Liverpool. Er erzielte das entscheidende zweite Tor beim 4:1-Comeback-Sieg Frankreichs gegen Belgien. Der 23-Jährige steuerte zudem in jedem seiner beiden vorangegangenen Länderspiele eine Vorlage bei, während er in seinen letzten beiden Klubpartien jeweils getroffen hat.

Liefern Olise und Cherki auch an diesem Wochenende wieder ab?

Mit der Rückkehr des Klubfußballs löst sich Frankreichs hochkarätig besetzte Offensive bis November auf. Auf individueller Ebene dürften sie nach einer moralisch stärkenden Länderspielpause aber weiterhin für ihre jeweiligen Vereine liefern.

Olise und Cherki bieten den besten Value für Torbeteiligungen in ihren nächsten Spielen. Trotz ihrer herausragenden Form bieten beide bei den Buchmachern sehr guten Value für Torbeteiligungen an diesem Wochenende.

Bayern trifft im bayerischen Derby auf Augsburg, und Ihr könnt auf einen Treffer von Olise mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 52 % setzen. Seine vier Liga-Tore resultieren aus einem xG-Wert (erwartete Tore) von 2,65, dem viertbesten Wert der deutschen Beletage. Der in London geborene Angreifer hat für Bayern in dieser Saison bereits in allen Wettbewerben acht Mal in sieben Spielen getroffen.

Eine Trefferquote von einem Tor alle 71 Minuten lässt vermuten, dass Olise auch in der WWK Arena zuschlagen dürfte. Augsburg macht seine Sache gut, kassierte in den vergangenen beiden Spielen aber fünf Gegentore.

Cherki dürfte in der schwierigeren Partie in Anfield nicht ganz so viel Platz bekommen. Dennoch sieht es gut aus für einen Treffer oder eine Vorlage, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 48 %.

Der Spieler von Manchester City ist klar im Aufwind und scheint eine frustrierende Weltmeisterschaft hinter sich gelassen zu haben. Bei der Nationalmannschaft scheint Zidane mehr Vertrauen in den 23-Jährigen zu setzen als sein Vorgänger Didier Deschamps. Seine neue Bedeutung für Frankreich dürfte sein Selbstvertrauen auch auf Klubebene weiter befeuern.

Cherkis jüngste Leistungen sind die eines Spielers in absoluter Topform. Er war in fünf seiner letzten sechs Einsätze für Klub und Nationalmannschaft an einem Tor beteiligt. Diese Form könnte sich gegen Liverpool fortsetzen, die unter Andoni Iraola in vier Pflichtspielen zu Hause nur ein einziges Mal zu Null gespielt haben. Wir erwarten, dass sowohl Cherki als auch Olise für ihre Klubs glänzen.

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