3 europäische Top-Klubs, bei denen sich ein Wett Tipp auf den Abstieg diese Saison lohnt

Der Überlebenskampf in den europäischen Top-Ligen geht in die entscheidende Phase, und es befinden sich einige überraschende Namen in der Verlosung.

Europäische Abstiegsmärkte Quote Abstieg Tottenham 4.00 Abstieg Wolfsburg 1.97 Abstieg Torino 34.00

Die Krisen-Riesen: Welche Top-Klubs zittern um den Klassenerhalt?

Da die beiden Aufsteiger Leeds und Sunderland eine starke Performance abliefern, erleben wir im Tabellenkeller der Premier League eine völlig unerwartete Saison. West Ham United steht bereits den Großteil der Spielzeit auf einem Abstiegsplatz. Damit droht den „Hammers“ nach 14 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zum englischen Oberhaus das bittere Ende.

Noch spektakulärer ist jedoch die sportliche Talfahrt von Tottenham Hotspur. Während die Nord-Londoner die letzte Saison auf Platz 17 beendeten, ohne jemals ernsthaft in Gefahr zu geraten, sieht es diesmal düster aus: Die 1:2-Niederlage gegen Fulham am vergangenen Wochenende war bereits die vierte Pleite in Folge.

In Spanien finden sich mit Valencia und Sevilla zwei absolute Traditionsvereine im unteren Tabellendrittel wieder. Allerdings schwächeln die Aufsteiger in La Liga massiv: Real Oviedo und Levante stehen wohl vor dem direkten Wiederabstieg. Elche, die furios gestartet waren, sind im Jahr 2026 noch ohne Sieg und rangieren nur einen Punkt über dem Strich. Das deutet darauf hin, dass im Mestalla und im Ramón Sánchez Pizjuán auch nächste Saison erstklassiger Fußball gespielt wird.

In der Bundesliga wird es hingegen mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens ein Schwergewicht erwischen. Die ehemaligen Deutschen Meister Werder Bremen und Wolfsburg belegen aktuell zwei der unteren drei Plätze. Auch Borussia Mönchengladbach ist mit 25 Punkten noch lange nicht gerettet.

In der Serie A steht die Fiorentina nur aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich. Interessanterweise schneidet das Team deutlich schlechter ab, als es die Expected Points (xPTS) von 39.8 vermuten ließen. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen lassen jedoch hoffen, dass die „Viola“ rechtzeitig die Kurve bekommt.

Bei welchen etablierten Teams lohnt sich ein Wett Tipp auf den Abstieg?

In Frankreich steuert Nantes auf den ersten Abstieg seit 2009 zu – lediglich vier Siege gelangen ihnen in der bisherigen Ligue-1-Saison. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 85,7 % bietet ein Wett Tipp auf den Abstieg der Kanarienvögel jedoch kaum noch Value.

Ganz anders sieht es bei Tottenham aus. Hier finden wir im Abstiegmarkt der Premier League eine äußerst attraktive Quote. Der neue Coach Igor Tudor konnte bisher nicht den erhofften Umschwung einleiten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Konkurrenten West Ham und Nottingham Forest am Mittwoch wichtige Auswärtssiege einfahren konnten.

Das Restprogramm der Spurs ist knallhart: Sie müssen noch auswärts gegen Liverpool, Aston Villa und Chelsea ran – allesamt Teams, die um die Champions League kämpfen.

In der letzten Saison verlor Tottenham fast alle diese Duelle. Berücksichtigt man, dass die Aufsteiger Sunderland und Leeds deutlich stabiler stehen als die letztjährigen Absteiger, steht Spurs ein extrem schwieriges Saisonfinish bevor.

Auch der VfL Wolfsburg sticht als wertvoller Wett Tipp für einen Bundesliga-Abstieg hervor. Die „Wölfe“ holten aus den letzten sechs Partien mickrige einen Punkt. Für den Meister von 2009 sieht es zappenduster aus: Mit 2,21 Gegentoren pro 90 Minuten stellen sie die geteilt schlechteste Defensive der Liga. Zudem ließ nur Heidenheim mehr gegnerische Großchancen zu als Wolfsburg (xGA von 45.3).

Für eine mutige Außenseiter-Wette mit hoher Quote ist Torino einen Blick wert (implizierte Wahrscheinlichkeit von nur 2,9 %). Die Turiner sind seit 2012 fester Bestandteil der Serie A, belegen momentan aber nur Rang 14. Nach der Entlassung von Marco Baroni im Februar übernahm Roberto D’Aversa das Ruder.

Die Statistik des 50-Jährigen macht wenig Mut: In drei seiner letzten vier Stationen lag seine Siegquote bei 20 % oder niedriger. Zuletzt stieg er am Ende der vergangenen Saison mit Empoli aus der Serie A ab.

Das ist kein gutes Omen, ebenso wenig wie das Torverhältnis von -20 – das drittschlechteste der Liga. Da Torino noch gegen Napoli, Milan und Inter ran muss und im Derby gegen Juventus am letzten Spieltag kaum auf Schützenhilfe hoffen darf, könnte es hier ganz eng werden.

