5 Wett-Tipps zur englischen Woche der AFCON-Qualifikation

Die Afrika-Cup-Qualifikation steckt noch in einer frühen Phase, doch der Aufwärtstrend bei den Toren ist kaum zu übersehen.

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Begegnung Auswahl Quote Südafrika - Kenia Über 2,5 Tore 2.00 Kap Verde - Liberia Über 2,5 Tore 2.10 Nigeria - Tansania Über 2,5 Tore 1.55 Tunesien - Libyen Über 2,5 Tore 2.15 Mosambik - Äthiopien Über 2,5 Tore 2.20

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Südafrika - Kenia: Erwartet einen weiteren Kantersieg von Bafana Bafana

In der Afrika-Cup-Qualifikation fielen bisher im Schnitt 2,53 Tore pro Spiel. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Schnitt von 2,2 Toren aus der vorherigen Qualifikationskampagne. Es ist noch früh in der Saison, aber der Aufwärtstrend ist eindeutig, und die Tor-Linien der Buchmacher haben branchenweit nur langsam darauf reagiert.

Wir beginnen mit Südafrika, das bei der Weltmeisterschaft 2026 die K.o.-Phase erreichte und diesen Schwung mit in die Qualifikation genommen hat. Die Mannschaft weist den höchsten Tor-Schnitt aller Teams in der AFCON-Qualifikation auf. Ihre Spiele kamen im Schnitt auf 3,5 Tore, weshalb die Linie Über 2,5 Tore in dieser Partie reizvoll erscheint.

Südafrika schlug Eritrea im letzten Qualifikationsspiel mit 5:0. Die Buchmacher-Quote für diesen Sieg lag ähnlich wie jetzt für den Sieg gegen Kenia. Das letzte Mal, als Kenia zu einer ähnlichen Quote gehandelt wurde, verlor die Mannschaft im November 2025 mit 0:8 gegen Senegal.

Wir rechnen mit einer weiteren deutlichen Niederlage für Kenia, doch die Mannschaft ist durchaus in der Lage, selbst zu treffen. Gegen Eritrea spielte sie zuvor 1:1, was zeigt, dass gegen eine limitierte Mannschaft ein Tor drin ist. Südafrikas Offensivkraft dürfte den Großteil der Arbeit übernehmen, daher ist Über 2,5 Tore in dieser Partie unser Tipp.

Kap Verde - Liberia: Gefährliche Offensive, wacklige Defensive

Kap Verde überzeugte bei der Weltmeisterschaft. Die Mannschaft holte in der Gruppenphase ein Remis gegen Spanien und zwang Finalist Argentinien in der K.o.-Phase in die Verlängerung. Diesen Schwung hat das Team jedoch nicht in die Afrika-Cup-Qualifikation mitgenommen, vor allem nicht die defensive Stabilität.

Kap Verde kassierte in der bisherigen Qualifikation im Schnitt 2,5 Gegentore pro Spiel. Nur der Tschad, Ghana und Eritrea kassierten pro Spiel mehr. Genau diese Anfälligkeit treibt die Tor-Quote in die Höhe und erklärt, warum die Linie so niedrig wirkt.

Dennoch ist Kap Verde gegen Liberia Favorit und verfügt über eine deutliche Offensivgefahr. Der Weltmeisterschafts-Auftritt zeigte, dass die Mannschaft auch gegen Top-Gegner Chancen kreieren kann.

Eine deutlich schwächer eingestufte Mannschaft dürfte reichlich Gelegenheiten bieten. Trifft eine wacklige Defensive auf eine gefährliche Offensive, tippen wir auf Über 2,5 Tore.

Die Statistik stützt das. In beiden bisherigen Qualifikationsspielen von Kap Verde fielen drei Tore oder mehr. Der Tipp ging auch in Liberias einzigem Auswärtsspiel der Kampagne auf, einer 1:3-Niederlage gegen Ruanda. Beide Mannschaften waren an offenen Spielen beteiligt, und wir erwarten mehr davon.

Nigeria - Tansania: Eine kürzere Quote

Auch Nigerias Spiele in der Afrika-Cup-Qualifikation liegen deutlich über dem Tor-Schnitt des Wettbewerbs. Die Partien kamen im Schnitt auf drei Tore. Das macht Über 2,5 Tore zu einem soliden Tipp, auch wenn die Quote niedriger ausfällt als bei den anderen Spielen.

Nigeria eröffnete die Qualifikation mit einem 2:1-Sieg gegen Madagaskar. Die 1X2-Quote für dieses Spiel lag ähnlich wie jetzt für die Partie gegen Tansania. Es folgte eine 0:3-Auswärtsniederlage gegen Guinea-Bissau, ein weiteres Spiel, das die Linie überschritt.

Auch die direkten Duelle sprechen dafür. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Nigeria und Tansania im Dezember 2025 fielen drei Tore, als Nigeria mit 2:1 gewann. Nigerias Spiele produzieren Tore, ob die Mannschaft gewinnt oder verliert, und Über 2,5 Tore ist hier die kürzeste Quote der fünf Tipps.

Tunesien - Libyen: Wackelig hinten, treffsicher vorne

Tunesien war in der bisherigen Afrika-Cup-Qualifikation offensiv potent, zeigte sich defensiv aber anfällig. Die Mannschaft trifft auf Libyen, das ebenfalls defensiv zu kämpfen hatte, aber nicht über dieselbe Offensivgefahr verfügt.

Tunesiens Qualifikationsspiele kamen im Schnitt auf drei Tore pro Spiel, mit einer ausgeglichenen Verteilung auf beide Enden des Platzes. Genau diese Balance wollen Wettende sehen, wenn sie auf Tore setzen.

Auch das längerfristige Bild spricht dafür. Tunesiens fünf Pflichtspiele seit Beginn der Weltmeisterschaft kamen im Schnitt auf vier Tore pro Spiel. Einzig das 1:1-Remis gegen Uganda blieb unter der Marke von 2,5 Toren.

Tunesien sollte spielerisch die Oberhand behalten, doch Libyens jüngste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mannschaft gefährlich werden kann. Wir hoffen auf ein weiteres torreiches Spiel.

Mosambik - Äthiopien: Setzt auf die Tor-Maschine zur Außenseiterquote

Mosambik verfügt über eine der stärksten Offensivbilanzen der Afrika-Cup-Qualifikation. Die Spiele der Mannschaft kamen im Schnitt auf 3,5 Tore, weshalb sie als fünfte Option hier naheliegt.

Ein überraschendes 1:1-Remis gegen Senegal im ersten Qualifikationsspiel gab den Ton vor. Trotz nur 34 % Ballbesitz entwickelte Mosambik weiterhin Offensivgefahr.

Es folgte ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Sudan, bei dem die Mannschaft den Ballbesitz dominierte und reichlich Chancen kreierte. Wir erwarten, dass sie hier daran anknüpft.

Über 2,5 Tore ging in vier der letzten fünf Pflichtspiele von Mosambik auf. Die Ausnahme war das 1:1-Remis gegen Senegal, das ebenso gut torreicher hätte ausfallen können. Diese Konstanz zeigt, dass Mosambik nicht auf eine bestimmte Spielart angewiesen ist, um Tore zu produzieren, ob als Außenseiter oder tonangebend.

Äthiopien tat sich zuletzt schwer, Tore zu erzielen, was der Hauptgrund zur Vorsicht ist. Dennoch reizt Über 2,5 Tore zur Außenseiterquote angesichts von Mosambiks Form. Spielt die Mannschaft mit demselben Selbstvertrauen wie gegen Sudan, kann sie die Marke selbst erreichen. Die Daten, die für ein Tor von Äthiopien sprechen, sind dabei ein Bonus.

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