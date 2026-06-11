WM 2026 Wett Tipps: Quoten, Favoriten und Experten-Prognosen

Bei unseren WM Wett Tipps und Analysen stehen die Qualität des Kaders, die aktuelle Form und der Weg durch die K.-o.-Runde im Fokus. Der Markt für Langzeitwetten stößt weltweit auf gigantisches Interesse, da dieses Turnier bekanntermaßen extrem schwer vorherzusagen ist. Am Ende entscheiden oft die Elite-Kader, die defensive Stabilität und die Nervenstärke in den K.-o.-Spielen über Erfolg oder Misserfolg.

Dieser Guide für deine WM 2026 Wett Tipps beleuchtet die Top-Favoriten, echte Value-Picks und die besten Wettstrategien, damit du perfekt vorbereitet in den WM-Sommer startest.

Die Endrunde der WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Es ist die erste Weltmeisterschaft, die mit 48 Teams ausgetragen wird. Ein größeres Teilnehmerfeld bedeutet mehr Spiele, mehr unvorhersehbare Variablen und mehr Wettmärkte als je zuvor. Genau diese zusätzliche Ungewissheit ist der entscheidende Faktor, wenn du auf der Suche nach echtem Value bist.

Aktuelle WM-Quoten: Die Favoriten auf den Titel

Die Quoten für den WM-Sieg werden maßgeblich von der Kaderbreite, der taktischen Balance und der Form auf internationaler Bühne bestimmt. Defensivstarke Teams, die gleichzeitig im Angriff eiskalt agieren, dominieren meist den Markt für Gesamtsieger-Wetten. Wie sich ein Team durch den Turnierbaum kombinieren kann, ist dabei einer der wichtigsten Faktoren bei der Quotengestaltung.

Zudem verschieben sich die Quoten im Vorfeld des Turniers oft drastisch durch Verletzungen, Nominierungen, Testspiele und taktische Anpassungen. Teams mit einem vermeintlich leichteren Weg in der K.-o.-Phase werden kurz vor Turnierstart häufig niedriger quotiert. Bevor du deine WM Wett Tipps platzierst, solltest du daher immer die aktuellen Quoten der lizenzierten Buchmacher in deiner Region vergleichen.

Team Region Wettmarkt Quote Anmerkung Spanien Europa Gesamtsieger 5.50 Hauchdünner Favorit des Marktes Frankreich Europa Gesamtsieger 5.50 Elitäre Kaderbreite England Europa Gesamtsieger 8.00 Erfahrener Erfolgstrainer an der Seitenlinie Portugal Europa Gesamtsieger 8.50 Extrem balancierter Kader in Offensive und Defensive Brasilien Südamerika Gesamtsieger 10.00 Niedrigste Quote aller nicht-europäischen Teams Argentinien Südamerika Gesamtsieger 10.00 Der amtierende Weltmeister

Quoten bereitgestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Quoten unterliegen laufenden Änderungen.

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Wie Wetten auf die Weltmeisterschaft funktionieren

Auch wenn Einzelwetten auf die jeweiligen WM-Spiele extrem beliebt sind, liegt der größte Reiz oft darin, den kommenden Weltmeister vorherzusagen. Der Markt für den Gesamtsieger zieht das größte Wettvolumen an. Hier hast du die Chance, echten Value auf ein Team zu finden, noch bevor der erste Ball überhaupt gerollt ist.

Zu den weiteren beliebten Märkten während der WM 2026 gehören Wetten auf die Gruppensieger, die erfolgreichste Konföderation/Region sowie die Quoten für den Torschützenkönig (Golden Boot) und den besten Spieler des Turniers (Golden Ball).

Es hilft zudem, strikt zwischen langfristigen und kurzfristigen Wetten zu trennen. Der Gesamtsieger-Markt ist ein klassisches Long-Term-Investment. Gruppen- und Spielwetten erfordern dagegen eine detaillierte, kurzfristige Analyse. Das erweiterte Format mit 48 Teams bringt einen zusätzlichen Twist: Auch die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Runde ein. Prüfe daher vor der Tippabgabe immer genau die Abrechnungsregeln des jeweiligen Buchmachers.

WM Wett Tipps: Die Teams in der Einzelanalyse

Die späteren Weltmeister stellen meist Teams, die eine bombenfeste Defensive mit absoluten Unterschiedsspielern im Sturm vereinen. Auch wenn Überraschungen immer möglich sind, zeigen die meisten WM Wett Tipps und Quoten, dass am Ende fast immer die hochgehandelten Top-Nationen den Pokal in den Himmel strecken.

Hier sind die fünf Nationen, die weltweit im Fokus der WM Wett Tipps stehen:

Spanien – Quote um 5.50

Unter Luis de la Fuente hat sich Spanien zu einer echten Macht entwickelt. Er hat den Spielstil der Seleccion minimal angepasst und ihnen eine schnellere, direktere Note verpasst. Im Mittelfeld zieht Pedri die Fäden, während Jungstar Lamine Yamal auf dem rechten Flügel die gegnerischen Abwehrreihen schwindelig spielt.

Die Qualifikation meisterte Spanien souverän und ungeschlagen als Erster der Gruppe E. Kurios: Erstmals in der Geschichte des Verbandes steht kein einziger Spieler von Real Madrid im WM-Aufgebot.

Ein dickes Fragezeichen steht allerdings hinter der Fitness der Mannschaft. Kapitän Rodri laboriert an den Nachwirkungen einer langen Saison, und Top-Torjäger Mikel Merino plagt sich mit einer Fußverletzung herum. Spanien ist bärenstark, aber zu diesen Quoten vielleicht einen Tick zu niedrig angesetzt, um echten Value zu bieten.

Frankreich – Quote um 5.50

Frankreich setzt auf eine brutale Offensivpower und eine außergewöhnliche Tiefe im Kader. Kapitän Kylian Mbappé führt eine Angriffsreihe an, die mit Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie dem jungen Pariser Duo Bradley Barcola und Désiré Doué gespickt ist. Für Didier Deschamps ist es nach 14 Jahren im Amt das definitiv letzte Turnier als Nationaltrainer.

Die jüngste Form ließ jedoch einige Fragen offen. Frankreich verlor im Juni ein Testspiel gegen die Elfenbeinküste mit 2:1 und wirkte defensiv extrem anfällig, nachdem Deschamps kräftig rotierte.

Zudem zeigte Mbappés Formkurve bei Real Madrid gegen Ende der Saison nach unten, und Abwehrchef William Saliba schleppte Rückenprobleme mit ins Trainingslager, wurde aber rechtzeitig fit geschrieben.

England – Quote um 8.00

England reist mit einem der komplettesten Kader des gesamten Turniers an. Harry Kane führt die Three Lions bei seiner dritten WM als Kapitän an – im Gepäck hat er stolze 61 Pflichtspieltore aus der abgelaufenen Vereinssaison. Thomas Tuchel bestreitet sein erstes großes Turnier als England-Trainer und jagt den ersten Titel seit 1966.

Die Qualifikation lief absolut nach Plan: England gewann alle acht Spiele und buchte als erste europäische Nation das WM-Ticket. Defensiv gerieten sie kaum in Bedrängnis – Tuchels aggressiver Pressing-Stil griff erstaunlich schnell.

Für hochgezogene Augenbrauen sorgte allerdings die Entscheidung, Stars wie Cole Palmer, Phil Foden und Morgan Gibbs-White nicht mit zur Endrunde zu nehmen. Zudem bleibt abzuwarten, wie die Engländer mit der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit beim Turnier im Sommer umgehen werden.

Brasilien – Quote um 10.00

Brasilien ist das am niedrigsten quotierte Team außerhalb Europas, reist jedoch mit einer Mannschaft an, die von den eigenen Fans so kritisch gesehen wird wie selten zuvor. Carlo Ancelotti sitzt auf der Bank – der erste ausländische Trainer, der die Seleção je bei einer WM anführt.

Die Qualifikation war für brasilianische Verhältnisse ein echter Krampf. In der CONMEBOL-Gruppe landete man mit acht Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen aus 18 Spielen nur auf Platz fünf. Vinícius Júnior ist der absolute Fixpunkt im Sturm, unterstützt von einem formstarken Raphinha, der eine Top-Saison in Barcelona hinter sich hat.

Das große Dauerthema bleibt Neymar. Mit 34 Jahren reaktiviert, zog sich der Rekordtorschütze des Landes eine Wadenzerrung zu. Das kostete ihn beide Vorbereitungsspiele und macht seinen Einsatz im Auftaktmatch gegen Marokko zu einem riskanten Pokerspiel. Da Frankreich Brasilien zudem im März in einem Testspiel dominierte, ist klar: Dieses Team ist eine Großbaustelle.

Portugal – Quote um 9.00

Portugal reist als amtierender Nations-League-Sieger an und verfügt über einen der tiefsten Kader des Turniers. Roberto Martínez kann auf eine eingespielte PSG-Achse aus den Champions-League-Siegern Vitinha, João Neves und Nuno Mendes bauen, flankiert von Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Rafael Leão.

Die spielerische Qualität ist unbestritten – völlig egal, ob Cristiano Ronaldo in der Startelf steht oder nicht. Portugal schlug Spanien im Finale der Nations League 2025 und steht völlig zurecht auf Platz fünf der FIFA-Weltrangliste. Emotional wird das Turnier durch das Gedenken an den verstorbenen Diogo Jota, der als permanenter "Plus-One" symbolisch im Kader geführt wird.

Die Gruppe K mit der DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien ist absolut machbar, wobei Kolumbien hier der härteste Prüfstein sein dürfte.

Echte Value-Picks und Geheimfavoriten

Für eine erfolgreiche WM-Analyse ist es unerlässlich, auch die Teams ins Visier zu nehmen, die von den Buchmachern etwas unter dem Radar fliegen. Es gibt einige Außenseiter, die vielleicht nicht zwingend den Pokal holen, aber das Potenzial haben, sich ganz tief in die K.-o.-Phase vorzuarbeiten.

Der Tipp auf ein langes Verbleiben im Turnier (z. B. Erreichen des Halbfinals) ist oft die deutlich smartere Wettstrategie als der reine Tipp auf den Turniersieg. Hier sind zwei extrem spannende Optionen für deine WM Wett Tipps mit realistischen Chancen aufs Viertelfinale:

Value-Picks

Niederlande – Value-Quote um 21.00

Die Elftal präsentiert sich extrem gut organisiert und spielerisch reif. Sie stellt eine der sattelfestesten Abwehrreihen im Weltfußball, angeführt von Liverpool-Ikone Virgil van Dijk. Neben ihm sorgen Tempomacher Micky van de Ven, Nathan Aké und Denzel Dumfries für defensive Stabilität. Dahinter zieht eine starke Achse um Cody Gakpo, Frenkie de Jong und Ryan Gravenberch die Fäden.

Die Auslosung für die Gruppenphase meint es gut mit ihnen. Nach einer ungeschlagenen Qualifikation treffen sie in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien. Die Oranje von Ronald Koeman hat beste Chancen auf den Gruppensieg. Einziges Manko bleibt die Kreativabteilung, da Xavi Simons wegen einer Knieverletzung passen muss. Dennoch reisen die Holländer mit einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen im Rücken in Top-Verfassung an.

Schweiz – Value-Quote um 81.00

Die Quote der Eidgenossen unterschätzt die brutale Qualität ihrer Achse massiv. Angeführt wird das Team von Stratege Granit Xhaka im defensiven Mittelfeld. Mit Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez und Breel Embolo stehen weitere absolute Top-Spieler im Kader. Die Mannschaft von Murat Yakin ist perfekt eingespielt, turniererprobt und kommt über die absolute Spielkontrolle statt über riskantes Spektakel.

In Gruppe B erwischt es die Schweiz sogar noch ein Stück leichter als die Niederlande: Katar, Bosnien und Co-Gastgeber Kanada heißen die Gegner. Ohne ein absolutes Überteam in der Gruppe haben die Schweizer beste Chancen auf Platz eins. Sie erreichten bei vier der letzten fünf Weltmeisterschaften das Achtelfinale und standen bei der Euro 2024 im Viertelfinale. Warum also nicht der nächste Schritt in diesem Sommer?

Spannende Teams aus anderen Kontinenten

Werfen wir einen Blick auf die Teams außerhalb Europas und Südamerikas, die brennend darauf warten, diesem Turnier ihren Stempel aufzudrehen. Abseits der klassischen Favoriten gibt es drei potenzielle "Dark Horses", die du auf dem Zettel haben musst:

Japan – Quote um 51.00

Die Japaner sind der am niedrigsten quotierte Vertreter aus Asien bei dieser Endrunde. Im März bezwangen sie England im Wembley-Stadion zum ersten Mal in ihrer Geschichte und zeigten dabei eine taktisch herausragende Leistung. Die Verletzung von Kaoru Mitoma raubt Japan zwar etwas Qualität auf den Flügeln, aber sie agieren extrem diszipliniert und kontern blitzschnell. Wer gegen die "Samurai Blue" in der K.-o.-Runde ran muss, erwischt ein ganz unangenehmes Los.

Marokko – Quote um 51.00

Als Halbfinalist der letzten Weltmeisterschaft reisen die Marokkaner nach Nordamerika, um dieses Märchen zu wiederholen. In Gruppe C mit Schottland und Haiti rechnet sich das Team gute Chancen aus, hinter Gruppenfavorit Brasilien mindestens als Zweiter durchzugehen. Marokko steht defensiv kompakt, verteidigt extrem tief und schaltet mit enormem Tempo um – ein Spielstil, der bei der Hitze und Luftfeuchtigkeit in Nordamerika Gold wert sein könnte.

USA und Mexiko – Quoten von 67.00 bis 67.00

Es steht außer Frage, dass die Co-Gastgeber USA und Mexiko im eigenen Land eine riesige Welle der Euphorie auslösen werden. Der Heimvorteil und das vertraute Klima spielen vor allem den Mexikanern in die Karten. Mehrere Spiele von El Tri finden im legendären Aztekenstadion statt, das über 2.200 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die meisten Teams außerhalb Nord- und Lateinamerikas haben keinerlei Erfahrung mit Spielen in dieser extremen Höhenluft. Das könnte Mexiko einen noch größeren Heimvorteil verschaffen als den USA.

Die besten Experten-Strategien für deine WM Wett Tipps

Am Ende gilt beim Wetten auf die Weltmeisterschaft: Wer langfristig denkt und nicht nur dem schnellen Gewinn nachjagt, wird belohnt. Du willst deine WM Wett Tipps in diesem Sommer auf das nächste Level heben? Hier sind zehn Experten-Tipps, die deine Herangehensweise verändern werden:

Priorisiere auf dem Markt für den Gesamtsieger nur Teams, denen du mindestens das Halbfinale oder Finale zutraust.

Um Weltmeister zu werden, braucht ein Team das komplette Paket – achte besonders auf die taktische Balance zwischen Abwehr und Sturm.

Suche gezielt nach Kadern mit viel WM-Erfahrung und Nervenstärke in K.-o.-Turnieren (wie der EM oder der Copa América).

Finde das Value in der erweiterten Weltklasse – oft sind die absoluten Top-Favoriten quotentechnisch überbewertet und zu abhängig von einzelnen Superstars.

Halte dich über Verletzungen und Kadernominierungen vor und während des Turniers akribisch auf dem Laufenden.

Analysiere den potenziellen Turnierbaum: Der Weg ins Finale ist für manche Teams aufgrund der Gruppenauslosung deutlich steiniger als für andere.

Wette niemals nur auf den großen Namen oder den Ruf einer Mannschaft – Teamchemie schlägt individuelles Starpotenzial fast immer.

Setze auf Teams, die taktisch flexibel auf Spielsituationen reagieren können (z. B. tief stehen, aber auch effektiv hoch pressen können).

Bevorzuge Teams, die in engen, torarmen Partien die Ruhe bewahren. Die extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit werden wahrscheinlich zu weniger Toren führen – Teams, die die "Small Margins" (kleine Nuancen) beherrschen, sind hier im Vorteil.

Vergleiche die Gesamtsieger-Quoten vor deiner Tippabgabe immer bei mehreren Buchmachern, um das Maximum aus deinem Einsatz herauszuholen.

WM Wetten: Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was genau sind WM Wett Tipps?

Das sind fundierte, analytische Einschätzungen zu potenziellen Spielausgängen und darauf abgestimmte Wettstrategien für die WM 2026. Unsere Experten-Picks basieren auf Kaderstärken, der individuellen Form der Spieler und dem voraussichtlichen Weg der Teams durch die K.-o.-Runden.

Welcher ist der beliebteste Wettmarkt bei einer Weltmeisterschaft?

Der Markt für den Gesamtsieger (Outright Winner) ist mit Abstand der populärste Markt für Langzeitwetten, da es hierbei darum geht, den neuen Weltmeister exakt vorherzusagen. Ebenfalls extrem beliebt sind klassische Drei-Weg-Wetten auf Einzelspiele sowie Wetten auf den Torschützenkönig.

Gewinnen die Favoriten immer die Weltmeisterschaft?

Ganz und gar nicht – und genau das macht Wetten auf dieses Turnier so spannend. In der Geschichte der 21 Weltmeisterschaften hat nur fünfmal der Top-Favorit des Quotenmarktes vor dem Turnier am Ende auch tatsächlich den Pokal gewonnen.

Haben Außenseiter bei WM Wett Tipps überhaupt eine Chance?

Ja, absolut. Teams mit einer exzellenten defensiven Organisation und defensiver Kompaktheit kommen in K.-o.-Turnieren oft deutlich weiter als gedacht. Genau deshalb sind Each-Way-Wetten (bzw. Wetten auf das Erreichen des Halbfinals/Finales) bei Außenseitern so beliebt, da du auch dann Kasse machst, wenn das Team knapp vor dem Titel scheitert.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um meine WM Wetten zu platzieren?

Für den maximalen Value empfiehlt es sich, Langzeitwetten auf den Gesamtsieger vor dem offiziellen Turnierstart abzugeben. Risikoaversere Tipper warten dagegen lieber die ersten Gruppenspiele ab, um die Form und die Verletzungslage der Teams besser einschätzen zu können. Beide Ansätze haben ihre klaren Vorzüge.

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