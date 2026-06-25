WM 2026: Ein Remis, das allen hilft – Taktieren am 3. Spieltag

Paraguay gegen Australien. Algerien gegen Österreich. Vier Mannschaften betreten den Rasen mit dem Wissen, dass ein einziger Punkt zum Weiterkommen reicht. Erleben wir hier die große taktische Nullnummer?

WM 2026 | Gruppe D & J Quoten Paraguay vs. Australien Unentschieden zu einer Quote von 2.30 Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2.20 Österreich vs. Algerien Unentschieden zu einer Quote von 2.30 Algerien führt zur Halbzeit zu einer Quote von 4.00

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Wenn ein Unentschieden allen hilft

Die Gruppenphase der WM 2026 hat vor dem Start der K.-o.-Runde eine hochspannende tabellarische Konstellation hervorgebracht.

In der Gruppe D treffen Paraguay und Australien in Santa Clara aufeinander. Ein Remis würde den „Socceroos“ den zweiten Platz sichern und Paraguay im Rennen um einen der besten Drittplatzierten halten.

In der Gruppe J kommt es in Kansas City zum Duell zwischen Algerien und Österreich mit exakt derselben Ausgangslage. Ein Unentschieden bringt Österreich dank des besseren Torverhältnisses sicher weiter und sorgt dafür, dass Algerien glänzend dasteht, um als einer der Top-Dritten ins Sechzehntelfinale einzuziehen.

Was viele als Absprache oder Verschwörung bezeichnen würden, ist am Ende schlichte Mathematik.

Das berühmteste und berüchtigtste Beispiel der WM-Geschichte ist die „Schande von Gijón“ bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Westdeutschland schlug Österreich mit 1:0 – ein Ergebnis, das genau so passte, dass beide Nationen auf Kosten von Algerien in die Zwischenrunde einzogen. Der letzte echte Torschuss dieser Partie fiel in der 54. Minute. In den verbleibenden 36 Minuten kreierte kein Team auch nur ansatzweise eine Torchance.

2018 profitierte England davon, das letzte Gruppenspiel gegen Belgien zu verlieren und als Zweiter durchzugehen. Die „Three Lions“ bekamen es in der Folge mit Kolumbien, Schweden und Kroatien zu tun, während die „Roten Teufel“ den brutalen Weg über Brasilien, Japan und Frankreich nehmen mussten. Teams können sich ihren Weg durch die K.-o.-Phase also durchaus strategisch zurechtlegen.

Noch nicht allzu lange her ist die EM 2024, als Rumänien und die Slowakei ein für beide Seiten perfektes 1:1-Unentschieden ausspielten. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel, als das Weiterkommen praktisch besiegelt war, sahen die Fans im zweiten Durchgang magere sechs Torschüsse und einen xG-Wert von gerade einmal 0,21.

Nach aktuellem Stand würde Österreich im Sechzehntelfinale auf den Top-Favoriten und amtierenden Europameister Spanien treffen. Algerien müsste gegen die USA ran.

Paraguay und Australien würden unterdessen – je nach endgültiger Platzierung – entweder auf Deutschland, Ägypten, den Iran, Belgien oder Neuseeland treffen. Aber auch das kann sich noch verschieben.

Ein Remis, das Paraguay und Australien schmeckt

Australien belegt hinter Gruppensieger USA den zweiten Platz – dank des besseren Torverhältnisses. Die Socceroos haben ihre defensive Disziplin in der Gruppenphase bereits unter Beweis gestellt und in den bisherigen Spielen nur zwei Gegentreffer kassiert. In sechs der letzten acht WM-Spiele von Australien fielen weniger als 2,5 Tore. Da die Qualifikation auf dem Spiel steht, hat das Team von Graham Arnold absolut jeden Grund, tief zu stehen und den Gegner kommen zu lassen.

Paraguay ist allerdings keineswegs in Panik. Mit drei Punkten auf dem Konto haben sie beste Chancen, als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Aktuell belegen sie Platz fünf in der Tabelle der drittplatzierten Teams.

Ihre Defensivbilanz aus der Qualifikation spricht Bände: Nur 10 Gegentore in 18 Qualifikationsspielen – in Südamerika kassierte nur Ecuador noch weniger. Zudem kamen sie in den ersten beiden Gruppenspielen auf einen Expected-Goals-Wert von gerade einmal 0,54. Das zeigt deutlich, dass diese Mannschaft im Angriff kein unnötiges Risiko sucht.

Seit dem Jahr 2000 haben in zwei der drei Duelle dieser beiden Teams beide Mannschaften getroffen. Diesmal unterliegen die Vorzeichen jedoch einem völlig anderen Kontext. Keines der beiden Teams muss gewinnen. Beide wissen, dass der Punkt reicht.

In Spielen, in denen sich beide Seiten mit einem Unentschieden zufriedengeben, kann die Anfangsphase überraschend offen sein. Bei der EM 2024 teilten sich Rumänien und die Slowakei zwei Tore in der ersten Halbzeit, bevor sie das Spiel austrudeln ließen.

Dass beide Teams treffen können, haben sie bewiesen: Australien schenkte der bereits ausgeschiedenen Türkei zwei Dinger ein, während Paraguay gegen die USA den Ehrentreffer erzielte.

Sollte eine der beiden Mannschaften früh in Führung gehen, ist der Gegner gezwungen, aufzumachen, was Räume für Konter bietet. Der Markt erwartet hier ein extrem zähes, taktisches Spiel, aber die Geschichte solcher „Zweckbündnisse“ zeigt, dass frühe Tore absolut im Bereich des Möglichen liegen. Ein extrem heißer Wett Tipp.

Österreich und Algerien im kalkulierten Belagerungszustand

Österreich hat im Duell mit Algerien die besseren Karten – ebenfalls dank des besseren Torverhältnisses. Ein Remis sichert Platz zwei. Die Auswahl von Ralf Rangnick hat trotz der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Argentinien bewiesen, wie resilient sie ist. Die Jungs wissen ganz genau, was zu tun ist.

Algeriens Ausgangslage ist da schon etwas brisanter. Sie bräuchten eigentlich einen Sieg für Platz zwei, doch selbst ein Unentschieden würde sie in einer hervorragenden Position für die Runde der besten Dritten zurücklassen. Aktuell rangieren sie auf Platz vier im Klassement der Gruppendritten.

Die taktische Marschroute ist klar: Österreich definiert sich über das Umschaltspiel, überlässt dem Gegner gerne mal den Ball und kontert blitzschnell. Gegen ein algerisches Team, das eigentlich auf Sieg spielen müsste, ist Rangnicks System perfekt geeignet, um den Druck aufzusaugen und Nadelstiche zu setzen. Da Österreich aber weiß, dass der Punkt reicht, könnte der absolute Offensivdrang ausbleiben.

Nach dem Hattrick von Lionel Messi im Auftaktspiel zeigte das Team von Vladimir Petković gegen Jordanien die richtige Reaktion. Sie drehten einen Rückstand, besiegten den WM-Debütanten mit 2:1 und warfen ihn damit aus dem Turnier.

Historisch gesehen tut sich Algerien extrem schwer, wenn sie das erste Tor kassieren. In den letzten 10 WM-Spielen, in denen sie mit 0:1 in Rückstand gerieten, konnten sie kein einziges Mal mehr gewinnen.

Zudem schwebt über dieser Paarung unweigerlich der Geist von 1982. Österreich war damals Teil des berüchtigten Spiels im El Molinón, das Algerien aus dem Turnier beförderte. Exakt 44 Jahre später haben die „Wüstenfüchse“ die Chance auf eine späte Revanche. Allerdings wird das Verlangen nach Rache am Ende wohl der eiskalten Qualifikations-Mathematik weichen müssen.

Algerien wird nach den ersten drei Punkten im Turnier hochmotiviert sein, früh in Führung zu gehen. Österreich hingegen dürfte nach dem Doppelpack von Messi und dem daraus resultierenden 0:2 gegen Argentinien erst einmal auf Stabilität bedacht sein. „Das Team“ kann es sich erlauben, tief zu stehen, den Druck abzufedern und zu warten, bis sich das Spiel beruhigt.

Da Algerien früh treffen will und Österreich den Ballbesitz vermutlich gerne abgibt, ist ein Szenario, in dem die Nordafrikaner in der ersten Halbzeit in Führung gehen, absolut denkbar.

Vier Teams, zwei Spiele und ein Ergebnis, das allen die Party rettet. Die Buchmacher führen das Unentschieden in beiden Partien nicht umsonst als Favoriten. Und die Fußballgeschichte neigt dazu, sich zu wiederholen.

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