Warum ein Wett Tipp auf Außenseiter beim Goldenen Schuh der WM der smarte Move sein kann

Während Kylian Mbappé und Harry Kane in diesem Sommer das Rennen anführen, könnte ein aufgeblähtes Turnier mit 48 Teams dafür sorgen, dass etliche Spieler extrem hohe Trefferzahlen vorweisen werden.

Markt: Gewinner des Goldenen Schuhs bei der WM Quote Cody Gakpo 43.00 Luis Diaz 55.00 Jeremy Doku 70.00 Jamal Musiala 70.00 Matheus Cunha 55.00

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Die Überraschungs-Torschützenkönige der WM-Geschichte

Im Jahr 2022 holte sich Mbappé den Goldenen Schuh – eines der wohl vorhersehbarsten Ergebnisse der jüngeren Turniergeschichte. Im Vorfeld dieser WM duellierte er sich quasi durchgehend mit dem 2018er-Gewinner Kane um die Rolle des Top-Favoriten. Allerdings war dies das einzige Mal seit mindestens den 1980er Jahren, dass ein absoluter Top-Favorit oder Co-Favorit am Ende triumphierte.

England traute man vor der WM 2018 eigentlich keinen tiefen Run zu. Andere Knipser wurden damals deutlich höher gehandelt als Kane.

Blicken wir weiter zurück: Die beiden vorherigen Gewinner des Goldenen Schuhs waren James Rodríguez für Kolumbien (2014) und Thomas Müller für Deutschland (2010). Beide gingen mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von gerade einmal rund 3 % ins Turnier, am Ende als bester Torschütze dazustehen.

Miroslav Klose war 2006 ein etwas weniger überraschender Sieger, aber der absolute Top-Favorit war auch er vorab nicht. Der Deutsche hält bis heute den Rekord für die meisten WM-Tore überhaupt – mit insgesamt 16 Treffern bei vier Endrunden.

Als das Turnier das letzte Mal in den USA ausgetragen wurde (1994), teilten sich Russlands Oleg Salenko und Bulgariens Hristo Stoichkov sensationell die Auszeichnung. Salenko war ein kompletter Underdog, dessen Chancen auf den Goldenen Schuh vor dem ersten Anpfiff bei etwa 1 % lagen.

Auch Salvatore Schillaci und Davor Šuker waren in den 1990er Jahren Torschützenkönige, mit denen niemand gerechnet hatte. Selbst Brasiliens Ronaldo war 2002 nach seinen schweren Verletzungsproblemen in den Jahren zuvor nicht der alleinige Top-Favorit der Buchmacher.

Die Geschichte zeigt also glasklar: Spieler mit einer implizierten Sieg-Wahrscheinlichkeit von 3 % oder weniger können absolut um den Goldenen Schuh mitspielen. Das spricht dafür, dass das Turnier 2026 mindestens einen Akteur unter den vier besten Torschützen sehen wird, der vorab nicht zu den Top-10-Favoriten zählte.

Ein Wett Tipp auf Außenseiter mittels einer Each-Way-Wette (bzw. Platzierungswette) könnte sich hier als extrem profitable Strategie erweisen. Viele Buchmacher zahlen nämlich auch dann aus, wenn Dein gewählter Spieler am Ende unter den Top 4 der Torjägerliste landet.

Wer sind die besten Außenseiter-Tipps für den Goldenen Schuh 2026?

Abseits der üblichen Verdächtigen bringt sich Cody Gakpo als potenzieller Kandidat ins Spiel. Er ist bei den Niederlanden absolut gesetzt und zudem der wahrscheinlichste Elfmeterschütze der Elftal.

Die Holländer trafen in der Qualifikation im Schnitt 3,38-mal pro Partie. Dass Gakpo Turniere entspannt rocken kann, hat er bei der Euro 2024 bewiesen, als er sich mit drei Treffern die Torjägerkrone teilte. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 2,4 % ist ein Wett Tipp auf ihn definitiv eine Überlegung wert.

Auch Jamal Musiala beendete die Euro 2024 mit drei Toren. Er stand in den Vorbereitungsspielen des DFB-Teams regelmäßig im Fokus, was darauf hindeutet, dass er diesen Sommer eine Schlüsselrolle im System von Julian Nagelsmann einnehmen wird.

Die Mannschaft trifft in der Gruppenphase auf Curaçao – eines der wohl klarsten David-gegen-Goliath-Duelle des Turniers. Für Deutschland werden in diesem Spiel mehr als vier Tore prognostiziert, und ein ausgeruhter Musiala könnte hier massiv profitieren. Seine spielerische Klasse und die Position direkt hinter der Spitze werden ihm im Laufe des Turniers reihenweise Großchancen bescheren.

Jérémy Doku scheint zu einer ähnlichen Quote wie Musiala ebenfalls enormen Value zu bieten. Belgien hat eine vermeintlich leichte Gruppe erwischt, in der es gegen den Iran, Ägypten und Neuseeland geht. Doku knipste in acht Qualifikationsspielen fünfmal und feuerte pro Partie im Schnitt 3,4 Schüsse ab. Er bringt alles mit, um in dieser Gruppe zu glänzen.

Kolumbien gilt für viele als heimlicher Dark Horse, und ihr Offensivspiel wird sich maßgeblich um Luis Díaz drehen. Mit 26 Saisontoren für den Bayern München in dieser Spielzeit hat er bewiesen, wie brandgefährlich er von der Außenbahn aus ist. Zudem landete er in der südamerikanischen WM-Qualifikation mit sieben Treffern auf dem geteilten zweiten Platz – nur geschlagen von Lionel Messi.

Díaz ist eine hervorragende Option für eine Each-Way-Wette, auch wenn vieles davon abhängt, wie weit Los Cafeteros im Turnier kommen. Die Chancen Brasiliens, das Halbfinale zu erreichen, stehen da traditionell ein Stück höher. Bei der Seleção könnten gleich mehrere Offensivkräfte ins Rennen eingreifen – besonders, wenn sie in der Gruppenphase gegen Haiti ein Schützenfest feiern.

Der beste Value liegt hier möglicherweise bei Matheus Cunha. Er könnte von der Verletzung Neymars profitieren und sich als echte Sturmspitze im System festspielen.

Trotz einer eher überschaubaren Ausbeute von 10 Toren in seiner Debütsaison für Man Utd beendete er die Spielzeit in starker Form. Wenn er in der Gruppenphase ein oder zwei Sahnetage erwischt, wird er für die K.-o.-Runde absolut unersetzbar sein.

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