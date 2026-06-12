Der smarte Kombi-Tipp: Eine Dual-Forecast-Gruppenwette für die WM

Von Brasilien und England wird fest erwartet, dass sie ihre Gruppen als Sieger anführen. Doch das ist noch nicht alles: In beiden Fällen kristallisiert sich jeweils ein glasklarer zweiter Favorit für den Einzug in die K.-o.-Runde heraus.

WM Dual Forecasts (Top-2-Platzierung) Quote Gruppe C – Brasilien & Marokko 1.73 Gruppe L – England & Kroatien 1.51

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Die Underdogs dürften gegen die Turniermannschaften baden gehen

Die Auslosung für die WM 2026 hat uns eine bunte Mischung an Gruppen beschert. Jene Gruppen, in denen die Gastgeberländer vertreten sind, präsentieren sich völlig offen, da die ganz großen Titelfavoriten dort fehlen. Im Gegenzug gibt es in der Vorrunde aber auch einige heftige David-gegen-Goliath-Duelle.

Durch das neue Format starten die Teams mit komplett unterschiedlichen Ansprüchen. Kaliber wie England und Brasilien peilen kompromisslos den Gruppensieg an, um sich eine vermeintlich leichtere Route in den K.-o.-Spielen zu sichern. Viele der krassen Außenseiter hingegen schielen lediglich darauf, irgendwie als einer der acht besten Gruppendritten das Ticket fürs Sechzehntelfinale zu lösen.

In den Gruppen C und L dürften Schottland, Haiti, Ghana und Panama genau in diese Kategorie fallen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die verbleibenden vier Teams machen die ersten beiden Plätze wohl unter sich aus.

Statistisch gesehen hat Brasilien eine Chance von 91,5 %, die Gruppe C unter den Top 2 zu beenden, während Marokkos Aussichten bei starken 68,8 % liegen. Eine verblüffend ähnliche Dynamik zeigt sich in Gruppe L: Hier wird England mit einer 92,7 %-Wahrscheinlichkeit auf den Rängen eins oder zwei erwartet. Kroatien bekommt eine 65,4 %-Chance zugeschrieben, die K.-o.-Runde über die Top 2 festzuzurren.

In beiden Gruppen tummeln sich absolute Exoten wie Haiti und Panama. Diese Nationen profitierten in der CONCACAF-Qualifikation massiv davon, dass die USA, Mexiko und Kanada als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert waren. Der Sprung von Quali-Spielen gegen El Salvador oder Nicaragua direkt auf das absolute Elite-Level des Weltfußballs wird jedoch brutal schwer.

Gegen erprobte Turniermannschaften auf der ganz großen Bühne wäre für diese Underdogs selbst ein einzelner Punktgewinn eine Sensation. Ein Szenario, in dem einer von ihnen ernsthaft um die ersten beiden Plätze mitmischt, ist im Grunde kaum vorstellbar.

Beherrschen die beiden Favoriten die Gruppen C und L?

In der Gruppe C ist Schottland das einzige Team, das Brasilien und Marokko im Kampf um die Top-Plätze theoretisch in die Suppe spucken könnte. Die Schotten tankten mit einem 4:1 gegen Curaçao und einem 4:0 gegen Bolivien in den letzten Testspielen zwar noch einmal ordentlich Selbstvertrauen. Allerdings fielen die Tore gegen Curaçao allesamt erst nach einer Roten Karte für den Gegner – und Bolivien ist ohnehin dafür bekannt, außerhalb der extremen Höhenlage der eigenen Heimat kaum konkurrenzfähig zu sein.

Gegen Brasilien bei einer WM in Miami wird für die Schotten ein völlig anderer Wind wehen. Bei der Seleção schwingt mittlerweile Carlo Ancelotti das Zepter, und der Italiener kann aus dem vollen Stärkeregal bedienen. Seit 1966 sind die Südamerikaner nicht mehr in einer WM-Vorrunde hängengeblieben – und das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern.

Der amtierende Afrika-Cup-Sieger Marokko reist zudem als ein deutlich reiferes und kompletteres Team als Schottland an. Die Marokkaner kassierten bei der WM 2022 in sieben Spielen gerade einmal fünf Gegentore und haben keines ihrer letzten 29 Spiele in der regulären Spielzeit verloren.

Ähnlich wie Marokko stand auch Kroatien in Katar im Halbfinale – und holte 2018 in Russland sogar den Vizetitel. Ein ähnlich tiefer Run ist 2026 für die mittlerweile in die Jahre gekommene Truppe zwar eher unwahrscheinlich, aber genau diese enorme Turnier-Erfahrung und Cleverness dürfte im Match gegen Ghana den Ausschlag geben.

Die Westafrikaner sind auf dem Papier noch am ehesten in der Lage, die europäische Phalanx aus England und Kroatien in Gruppe L zu sprengen. Dennoch gehen sie als klarer Außenseiter in die Duelle mit den beiden Großen.

Die Three Lions marschierten makellos durch die Qualifikation: Acht Spiele, acht Siege, kein einziges Gegentor. Selbst wenn das Team unter Thomas Tuchel mal keinen Sahnetag erwischt, reicht die schiere individuelle Qualität der Einzelspieler meistens aus, um die Spiele zu entscheiden.

Auch Kroatien überzeugte in der Quali mit sieben Siegen aus acht Partien und buchte das WM-Ticket absolut souverän. Kontinuität ist hier das Zauberwort, denn der hochdekorierte Zlatko Dalić sitzt nach wie vor fest im Sattel.

Da die beiden Top-Teams in beiden Gruppen mit enormer Erfahrung gesegnet sind, bietet ein Wett Tipp auf eine Dual-Forecast-Kombi (Top-2-Finish für alle Vier) herausragenden Value. Du kannst darauf wetten, dass Brasilien, Marokko, England und Kroatien allesamt den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt machen – bei einer implizierten Gesamtwahrscheinlichkeit von 41,5 %.

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